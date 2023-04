Tizenegyből tíz gyerek dobogós

Tizenegy Békés vármegyei döntősből tíz dobogós helyen végzett a Szakma Kiváló Tanulója versenyen – adta hírül a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott megmérettetés 15 000 látogató előtt zajlott, a Szakma Sztár Fesztivál keretein belül, Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XVI. alkalommal, április 24-26. között szervezte meg a rendezvényt, amelynek fő célja a szakképzés, ezen belül a szakmaválasztás népszerűsítése és bemutatása mellett, hogy támogassa a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, utat mutasson a felnövekvő generáció számára, valamint elősegítse a szakképzésben kiemelkedő tehetségek jövőbeni gondozását. A versenyre közel 500 diák utazását segítette elő, szervezte meg a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

A Parlamentben jártak a cukorbeteg gyerekek

A Diaboló Alapítvány cukorbeteg gyermekekből és szüleikből álló csapata a napokban látogatást tett a Parlamentben Herczeg Tamás országgyűlési képviselő meghívására. Az útra dr. H. Nagy Katalin PhD gyermek diabetológus, dr. Viberál Zsuzsanna gyermek kardiológus, Szabó Edit és Molnár Anett szakasszisztensek, valamint az alapítvány kuratóriuma is elkísérte a vidám társaságot – tájékoztatott Kosznáné dr. Pule Ilona, a Diaboló Alapítvány elnöke. A beszámolóból kiderült, a negyvenöt perces séta során idegenvezetőjük részletesen beszélt az épületről. Mint kiemelte, Európa egyik legszebb parlamentjében járhattak, és megtudhatták, hogy évszázadok alatt hogyan változott az épület és miként vált építészeti remekművé.

Franciaországban voltak szakmai gyakorlaton a Trefort diákjai

Sikeresen zárult a trefortosok szakmai gyakorlata az Erasmus+ projekt keretében Franciaországban. Az intézmény a közösségi oldalán beszámolt arról, hogy március 3-ától április elsejéig a BSZC Trefort Ágoston technikumának öt gépész, illetve informatikus tanulója a touloni Lycée Polyvalent ROUVIERE iskolában, illetve helyi vállalkozásoknál vett részt szakmai gyakorlaton. A diákok kísérőtanáraik segítségével sikeresen eligazodtak a nyüzsgő nagyváros mindennapjaiban, volt, aki hajóval és busszal jutott el a gyakorlati helyére, így nap mint nap megcsodálhatta a tengert. A résztvevők a kinti idő első felét az iskolában töltötték, a gyakorlati idő második felében az iskolával kapcsolatban álló, külső cégeknél tevékenykedtek.

Nyelvvizsga-feladatokból álló angolversenyen mérték össze tudásukat

Egyéni, kétfordulós angol nyelvi versenyt szervezett a TIT Körösök Vidéke Egyesület és a TELC Nyelvvizsgaközpont támogatásával középiskolás diákok számára a BSZC Nemes Tihamér technikuma. Hétfőn már a második, szóbeli fordulót tartották meg; azok a diákok versengtek, akik az első, április 3-ai, írásbeli megmérettetésen a legjobban teljesítettek. Idén negyedik alkalommal szervezték meg a viadalt, amelyen hat vármegyei oktatási intézményből hatvanegy 9-13. évfolyamos diák indult. Benkőné Balogh Szilvia angoltanár elmondta, a B 2-es nyelvi szintű, valódi nyelvvizsga-feladatokból álló verseny szóbeli döntőjébe huszonnégyen jutottak be. Legerősebbek a hallásértésben voltak a diákok, mintegy nyolcan százalékuk elérte az óhajtott hatvan százalékos határt. Aki nem jutott be a szóbeli fordulóba, annak is felajánlotta a TIT a kedvezményes próbanyelvvizsga lehetőségét.

Tizenhat éves lány lopta az illatszereket

Illatszereket lopott egy fiatal lány az egyik üzletből kedden, Békéscsabán. Több termékről leszedte a védőfóliát, az egyik parfüm üvegéről pedig az áruvédelmi eszközt, majd fizetés nélkül távozott. Átment egy másik, közeli boltba is, ahol szintén lopni próbált, de a biztonsági őr tetten érte és hívta a rendőröket. A Békéscsabai Rendőrkapitányság a 16 éves békéscsabai lány ellen lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

Küldöttgyűlést tartottak a vadászok Békéscsabán

Közös küldöttgyűlést tartott a vármegyei vadászszövetség és a vadászkamara vármegyei szervezete kedden délután Békéscsabán, a kormányhivatal épületében. Az előadások során többek között szó esett a tavalyi munkáról, a személyi jövedelemadó és a vadászat kapcsolatáról, valamint az európai uniós Közös Agrárpolitika vadgazdálkodási lehetőségeiről.

Milánói makaróniban is erősek a Csabai Szlovák Klub tagjai

A hagyományos szlovák ételek mellett más konyhák finomságait is kipróbálják, elkészítik és közösen elfogyasztják a békéscsabai Meseház melletti nemzetiségi klubházban működő Csabai Szlovák klub tagjai. A napokban például milánói makarónit készítettek, ahogy Schwertner Józsefné mondta, a húsvéti sonka- és kolbászdömping után jólesik egy kis könnyítés. A hétfői klubfoglalkozásokon megünnepelik egymás születés- és névnapját is, most például Knyihár Jutka 81. születésnapja alkalmából hozott maga által sütött pogácsát és almás-kekszes süteményt. A rendezvényen Veres Krisztina, a Meseház és a Csabai Szlovák Klub vezetője szellemi táplálékkal készült. Előkerültek a pakolás során olyan fotóalbumok, újságcikkek, dokumentumok, amikkel közösen emlékeztek a régmúltra.

A pék-cukrász szakmában békéscsabai győzelem született

Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz Békés vármegyei elnöke is részt vett szerdán Budapesten a Szakma Sztár Fesztivál záróceremóniáján. Kozsuch Kornél úgy fogalmazott, nagy örömére szolgál, hogy Békés vármegyéből három diák ért el helyezést az agrár- és élelmiszeripari szakmacsoportban a szakma kiváló tanulója versenyen. Kitért arra is, a Szakma Sztár Fesztiválon való részvételre Békés vármegyéből összesen 50 tanulónak, illetve kísérőiknek biztosított lehetőséget a NAK Békés Vármegyei Igazgatósága. A diákok szakmai bemutatókon, programokon vettek részt.

Rendőröket ismertek el Szent György nap alkalmából Békéscsabán

Szent György nap, a Magyar Rendőrség Napja alkalmából szerdán állománygyűlést tartottak a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. Ez alkalomból Vörös Ferenc rendőr ezredes, vármegyei rendőrfőkapitány összesen negyvenegy jutalmat adott át. Rendőrök és rendőrségi dolgozók mellett két tűzoltót és két hivatásos vadászt is elismerésben részesített. Átadta a Békés vármegyei „Év Rendőre” díjakat, valamint országos elismeréseket, előléptetésről szóló parancsokat és jutalmakat is.