Új, egységes alapellátási ügyeletet vezetnek be

Május 1-jétől Békés vármegyében is bevezetik az új, egységes alapellátási ügyeletet – ismertette a szerdán a békéscsabai mentőállomáson tartott sajtótájékoztatón Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Minden járás székhelyén lesz háziorvosi ügyelet, illetve lesznek éjszaka is nyitva tartó telephelyek. Egységes telefonszámot vezetnek be, a központi 1830-ast kell tárcsázni. Békés lesz az ötödik vármegye a sorban, ahol elindul az új rendszer, az eddigi tapasztalatok, visszajelzések kedvezőek – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Az év kerékpárútja lehet a Wenckheim

Elindult a szavazás, Az év kerékpárútja lehet idén a Wenckheim turista- és kerékpárút, amelyre április 30-áig lehet szavazni az Aktív Magyarország Facebook oldalán. Opauszki Zoltán, a város turisztikáért és környezetvédelemért felelős tanácsnoka, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke beszélt az elmúlt időszakban megvalósult beruházásról, arról, hogy összeértek a a megyeszékhely turisztikai fejlesztései, és Békéscsaba felkerült az idegenforgalom térképére. Hangsúlyozta: fontos cél volt, hogy egy olyan turisztikai szolgáltatást, attrakciót hozzanak létre, amely társulni tud más turisztikai jellegű fejlesztésekhez. Az, aki végigteker a Wenckheim turista- és kerékpárúton, keresztülhalad a Munkácsy Negyeden is – és például a Munkácsy Emlékháznál komplex pihenőhelyeket, biciklikölcsönzőt alakítottak ki –, valamint a CsabaParkot ugyancsak elérheti – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Szavaltak a nyugdíjasok

Csütörtökön rendezte meg a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége a regionális versmondó versenyét, amelynek a megyei könyvtár adott otthont Békéscsabán. A megmérettetésre huszonnégyen jelentkeztek, volt, aki Orosházáról, Mezőkovácsházáról, más Szeghalomról, Sarkadról, Szabadkígyósról, Elekről, Gyuláról, Gyomaendrődről érkezett. A versenyen Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegye is képviseltette magát. Az idősek elsőként Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a költőóriás műveit szavalták, ezt követték a szabadon választott költemények. Különdíjat kapott Tóth Istvánné, Bágyné Őz Ibolya, Lévai Sándorné, Kecskeméti Jánosné, Debreczeni Dénes Istvánné. Az országos megmérettetésre Orosz Sándor, Bánfi-Zsilák Mária, Bartis Márton, Pataj Andrásné, Perei Károlyné, Őrhalmi Sándor és Nagy Imréné jutott tovább – adta hírül a Beol.hu hírportál.

A Föld Napját ünnepelték

A Föld Napjára emlékeztek a Körösök Völgye Látogatóközpontban csütörtökön. Gyebnár Emőke programszervező elmondta, a résztvevő gyerekek a játékos tanulás és az interaktivitás jegyében a Kék bolygó társasjáték útmutatásainak megfelelően, korcsoportonként válaszolhattak a megadott kérdésekre. Az animátorok segítségével a legkisebbek énekeltek és mondókáztak is, mindenki pozitív élményekkel és új ismeretekkel tért haza – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Elérte Suhajda Szilárd az alaptábort

Kedden a békéscsabai kötődésű Suhajda Szilárd hegymászó az előzetes terveknek megfelelően megérkezett a Mount Everest alaptáborába. Ezzel egy időben sikeresen lezárult a Kyocera Everest Expedíció első fázisa, az úgynevezett előakklimatizációs időszak, mely során a mászó két héten keresztül 4400 és 5800 méter között készült a folytatásra.

Suhajda Szilárd március 23-án indult Magyarországról Nepálba, hogy a Himalája hegységrendszerének – egyben Földünk – legmagasabb hegycsúcsára tiszta módszerekkel, mesterséges oxigén használata és magashegyi teherhordók alkalmazása nélkül kíséreljen meg feljutni – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Penyaska László-emlékkiállítás nyílt a Csabagyöngygében

Emlékkiállítást nyitottak szerdán Penyaska László képzőművész alkotásaiból a Csabagyöngye Kulturális Központban. Az eseményt a Féling Színház Kulturális Egyesület és a Csabagyöngye közösen hívta életre a „Féling 35” programsorozat keretében. A tárlatot Szente Béla, a Csabagyöngye kulturális Központ igazgatója nyitotta meg. Baji Miklós Zoltán képzőművész kifejtette, az 1949-ben Békéscsabán született, és tavaly októberben elhunyt, időnként a Ken Ayaps álnevet használó Penyaska László remete életű volt és zseni. Nagy lexikális, irodalmi, filozófiai és teológiai műveltséggel bírt, a széleskörű elméleti háttér pedig stabil alapként szolgált vizuálisan megjelenített töprengéseihez – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Korszerűsítették a Békéscsabai Járásbíróságot is

Békés vármegye bíróságai nyolc épületben működnek, amelyek üzemeltetése állandó feladatként jelentkezik. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy valamennyi épületben rendszeresen elvégezzék az állagmegóvó munkálatokat. Dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke elmondta, kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy valamennyi épületben rendszeresen elvégezzék az állagmegóvó munkálatokat, továbbá a XXI. századi elvárásoknak megfelelően a folyamatos korszerűsítés is jellemző. Ennek részeként az energiaválság-helyzet kezelésére, ezáltal a működési költségek csökkentésére irányuló energiahatékonysági beruházások is kiemelt szerepet kapnak. A Békéscsabai Járásbíróságon az idei év első hónapjára befejeződött a hűtési-fűtési rendszer felújítása, amely során egy hőszivattyús rendszert és napelemparkot építettek ki – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Halálos közlekedési balesettel gyanúsítják

Egy Mezőberény felé tartó kamion hátulról nekiütközött egy személygépkocsinak még tavaly augusztus 19-én a 47-es számú főúton, Békéscsaba külterületén. Az autós balra akart kanyarodni, ezért a felezővonal mellé húzódott, lassított és megállt. Ezt későn vette észre a kamion sofőrje, és elmondása szerint már nem tudta elkerülni az ütközést. A személyautó az árokba csapódott, vezetőjét a mentők súlyos, életveszélyes állapotban vitték kórházba, ahol tíz nappal később meghalt. A kamion sofőrjét a rendőrség halálos közúti baleset elkövetésével gyanúsítják, a rendőrség a büntetőeljárás iratait most továbbította az ügyészségre – adta hírül a Beol.hu hírportál.