Jótékonysági bált rendeztek a Madách utcai iskolában

Több év kihagyást követően ismét jótékonysági bált rendeztek a minap az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai tagintézményében – ismertette Facebook-oldalán a rendezvény fővédnöke, Ádám Pál önkormányzati képviselő, valamint Nagy Ferenc, a város alpolgármestere is. Mint írták, hangulatos műsorral kedveskedtek, felléptek a nyolcadik és az első osztályos diákok mellett a pedagógusok is, a fantasztikus estén nem volt hiány vidám és megható pillanatokból.

Csabai cserkészlányok is ott lesznek a pápai misén

Néhány éven belül másodszor tesz apostoli látogatást Magyarországon Ferenc pápa. A Szentatya külön alkalmat teremt arra, hogy magyar katolikus fiatalokkal találkozzon. A Papp László Sportarénába szombatra legalább tízezer fiatalt várnak, közöttük lesznek Békés vármegyeiek is. Egyikük, Zsákai Tünde, az Andrássy Gimnázium és Kollégiumban 11. osztályos gimnazista a Beol.hu-nak elmondta, Isten kegyelmének tartja, hogy egy ilyen nagyszabású, egyháztörténeti jelentőségű rendezvényen jelen lehet a barátaival együtt.

Több zsák szemetet gyűjtöttek a vízműs diákok

A bicikliút mellett haladva szedték a hulladékot a tanulók hétfőn. Megtisztították a szeméttől a BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium tanulói a Gyulai úti és a Körte sori bicikliút CsabaPark környéki részét, az áruháztól egészen a vizes műhelyig haladva. A hétfői program során az összeszedett hulladékot rögtön igyekeztek is válogatni a szelektív gyűjtés jegyében. Többnyire eldobált, elhagyott papírokkal és palackokkal találkoztak a fiatalok, és összességében több zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze. Schnider György, a középiskola igazgatója elmondta, hogy az akcióban mintegy harmincan vettek részt, környezetvédelmi és földmérő technikusok egyaránt.

Múmiákkal is találkozhatnak majd a látogatók a békéscsabai Munkácsy múzeumban

Rejtélyek, sorsok, múmiák címmel a Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítása lesz látható május 11. és október 29. között a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. Biróné Ungurean Emma Brigitta múzeumi közművelődési szakember, kulturális menedzser hangsúlyozta, a különleges tárlat – mely kiegészül a váci Tragor Ignác Múzeum anyagával – a világviszonylatban is egyedülálló váci leletegyüttes feltárásának történetéről, a megtalált emberek életéről és a múmiák természettudományos módszerekkel való vizsgálatának eredményeiről mesél a látogatóközönségnek. – Az egész világon ritkaságszámba menő esemény volt, amikor a váci Fehérek templomának 1994-es felújítása közben a munkások megtalálták a templomtorony alatt lévő kriptát, melyről az utókor megfeledkezett – emelte ki a közművelődési szakember.

Rendezték a terepet a Haán Lajos téri épületek mögött

A Haán Lajos téri épületek mögött a járdaépítést követően eltűnt a korábbi gyepes terület.A helyén lapályos, mély felület alakult ki, amelyet a lakók jeleztek, és kérték a helyreállítást – ismertette Facebook oldalán Varga Tamás alpolgármester. Mint írta, sikerült megoldani a problémát, a kivitelezést végző cég feltöltötte termőfölddel a területet, majd fűmaggal be is szórta. Kiemelte, reméli, hogy a tavaszi esőzések után újra zöldbe borul ez a kis rész is a Lencsési lakótelepen.

Finn pedagógusok jártak Békéscsabán

Finn szakemberek látogattak múlt héten Békéscsabára, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába egy projekt keretében, amely a magyarországi Alteredu Nonprofit Kft. és a finnországi Glocal Minty Oy oktatásfejlesztő szervezetek koordinálásával valósul meg. Püski Edit projektmenedzser elmondta, hogy a projekt a fenntarthatóság, valamint a jelenség alapú oktatás témakörében a finn és magyar jó gyakorlatok bemutatását, adaptálását, oktató videók és egy jó gyakorlatokat tartalmazó kézikönyv készítését tűzte ki célul.

Lett, litván, román és bolgár diákok érkeztek Békéscsabára

Erasmus pályázat keretében intenzív nemzetközi hét kezdődött Békéscsabán, a Gál Ferenc Egyetemen hétfőn. A programot a könyvtár nagyelőadójának kivetítőjén keresztül – online – prof. dr. Dux László rektor nyitotta meg, majd személyesen dr. Árpási Zoltán köszöntötte a megjelenteket. A dékán elmondta, a kurzuson a magyar hallgatókon kívül lett, litván, román és bolgár diákok is részt vesznek, a mentortanárokkal együtt összesen ötvenen. Öt csapatra osztva dolgoznak, a fő témát a „világpolgárság” adja.

Farmerból készítettek ékszereket a megyei könyvtárban

Farmerékszer-készítő kreatív workshopot tartottak szombaton a Békés Megyei Könyvtárban. Kácsorné Győri Éva foglalkozásvezető elmondta, ékszereket készítettek a délután folyamán régi farmernadrágokból. Hozzátette, a programot a Föld napja alkalmából, az újrahasznosítás jegyében hirdették meg. Mivel sokak kedvenc ruhadarabja a farmer, így az elnyűtt daraboktól sem szívesen válnak meg az emberek ezek pedig kitűnően alkalmasa arra, hogy készüljön belőlük egy fülbevaló, nyaklánc, karkötő, kitűző vagy éppen táskadísz.

Két számban is csabai arany született

Az utóbbi évek legnagyobb érdeklődése mellett zajlott le vasárnap Békéscsabán a 44. nemzetközi, nyílt, országos gyalogló bajnokság és 29. Csaba Center futógála. A nyárias idő nagyon sok embert kicsalogatott a Csaba Center mellé, ahol a gyaloglók mellett amatőr futók is rajthoz állhattak. A nyílt gyaloglóversenyre Romániából és Szlovákia több klubjából érkeztek sportolók. A tavalyi bajnok Oláh Barbara a 20 km-es táv közepén kiállt a versenyből, így a honvédos Récsei Rita szerezte meg a bajnoki címet. A férfiaknál a nagy esélyes nyíregyházi Helebrandt Máté nyakába akasztották az aranyérmet. A fiataloknál két első helyet is besöpört a házigazda Kopp Békéscsabai AC, az ifjúságiaknál a csapat Európa Kupára készülő Kovács Alexandra és a fiúknál Bor Benjámin. A futóknál a Radnai József-emlékverseny 6 km-es távján légies könnyedséggel, gazellaléptekkel haladó csabai Karsai Gábor győzött.

Hatvanéves lett az egykori csabai támadó, Takács Zoltán

Békéscsabán és Szegeden összesen több mint 50 NB I.-es mérkőzés jutott neki, megjárta Vietnámot és Svájcot, majd edzőként Algyőn 13 évet töltött, és Makón is igen sikeres időszakot mondhat magáénak. Az egykori támadó, Takács Zoltán 60 éves lett, a futballhoz csak annyi kapcsolata maradt, hogy az algyői öregfiúkkal találkozik, és a civil életben helyezkedett el.