– Családommal szeretjük a húsvétot, de legalább ennyire kedveljük a gasztronómia szempontjából az ezt követő napokat is – hangsúlyozta a szakember.

– A sonka mellett a medvehagymának is szezonja van áprilisban, tehát ezt is szívesen használom. Fokhagymára emlékeztető illattal és ízzel rendelkezik. Tavasszal a lombos erdők alját szőnyegként borítják be levelei. Virágai április végén, május elején nyílnak, ekkorra a levelek elvesztik zamatukat, tehát most kell fogyasztani.

Prohászka Béla elmondta, a pesto, amit mi már pesztóként írunk, az olaszok nemzeti étele. Maga a szó zúzalékot, pépet jelent.

A pesztó lényegében fűszerkeverék, amit ételek ízesítésére használnak. Maga a szó annyit tesz: zúzalék, pép. Jellegzetes összetevői: bazsalikom, olívaolaj, újhagyma, medvehagyma vagy fokhagyma, parmezán és fenyőmag vagy dió. A lényeg az az elkészítésnél, hogy az olajos magvat forró serpenyőben megpirítjuk, összekeverjük az apróra vágott hozzávalókkal, megszórjuk fűszerekkel, majd kézi botmixerrel pürésítjük. A sonkás szendvicsnek ez a keverék egy plusz jó ízt ad.

A mesterszakács a medvehagymáról még elmondta, hogy rendkívül egészséges. Méregtelenít, csökkenti a vérnyomást, jót tesz az érelmeszesedés ellen, fertőtleníti a gyomrot és serkenti a bélműködést.

Prohászka Béla kiemelte, családjában a lányok mindig figyelik a recepteket, és a Mindmegette.hu oldalon találtak egy olyan sonkás tészta receptet, amit évek óta használnak.

Hozzávalók: 50 dkg spagetti, só, 20 dkg füstölt sonka, olaj, 5 dl főzőtejszín, bors , 20 dkg sajt, petrezselyemzöld.

Elkészítés: A tésztát sós vízben kifőzzük a csomagoláson található utasítás szerint, majd leszűrjük. A húsvéti sonkát felkockázzuk, és egy kevés olajon megpirítjuk. Felöntjük a tejszínnel, megsózzuk, megborsozzuk, majd hozzákeverjük a tésztát. Alaposan összeforgatjuk reszelt sajttal, és aprított petrezselyemmel megszórva tálaljuk.