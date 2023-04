Már hónapok óta nagy erőkkel próbál egy most szombati eseményre az idén 75 éves Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar.

Mohácsiné Szeverényi Ágnes zenekari tag, a Békéscsabai Körösparti Vasutas Fúvószenekar Egyesület elnöke elmondta, felkérést kaptak a IV. Szeghalmi Országos Mazsorett Fesztivál szervezőjétől, Macskinné Pór Erzsébettől, hogy az április 15-i eseményen az ő egyik mazsorett csoportját élőzenekar kísérje. Valamint, ezen a fesztiválon egy önálló szórakoztató műsorral is készül a zenekar.

– Évente néhány alkalommal hirdetünk nyílt próbákat, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a kulisszák mögé, láthatják, hogyan zajlik a felkészülés, hogyan készül a zenekar, kétszer negyvenöt percben. Ide tartozik a befújás, a hangolás, illetve, most, hogy közel az esemény időpontja, már a műsor sorrendjében próbálják a darabokat. A közös próbák a mazsorettekkel azért különösen fontosak, hogy a megfelelő tempókat kiválasszák. A karmesternek, Döge Csabának ilyenkor nem csak a zenei összhangra kell odafigyelnie, hanem a közel húsz fős mazsorett csoporttal való összhangra is törekednie kell – fogalmazott. Hozzátette, a mazsorett csoport szakmai nívóját is mutatja, hogy egy élő zenekarral, egy ötven fős koncertfúvós zenekarral lépnek majd színpadra.

Az egyesület elnöke ismertette, kimondottan szórakoztató műsorral készülnek a zenészek, többféle, különböző táncstílus fog majd megjelenni a táncosok produkciójában a magyar indulótól a szambáig. Továbbá egy klasszikus mű is lesz a repertoárban, ami egy szakmailag is nagy kihívást jelentő darab.