A mezőkovácsházi középiskola végzős tanulója, Veres Marcell István is benevezett a megmérettetésre. A verseny összes feladata egy történelmi téma köré épült.

A versenyzők összemérhették az e témára vonatkozó részletes ismereteiket, stratégiai gondolkodásukat és tudományos kommunikációs készségeiket. Lengyel, magyar - két jó barát: a verseny témája idén a lengyel-magyar diplomáciai kapcsolatok az Árpádok korától egészen az 1848-49-es szabadságharcig volt.

A tartalom és a forma egyedülálló abban a tekintetben, hogy míg más történelemversenyeken elég lehet a lexikális ismeretek visszaadása megfelelő formában, addig itt arra kíváncsiak, hogy hogyan tudják magukat a versenyzők feltalálni a legkülönfélébb szakmai helyzetekben, legyen az önálló kutatás elvégzése, szakmai prezentáció megtartása, avagy kritikus gondolkodást igénylő feladatok megoldása.

Az első forduló a több száz oldalas (13 tanulmány) kötelező irodalom elsajátítását mérte fel. Az összetett kérdéseket, elemzéseket, apró részleteket tartalmazó feladatokat 150 perc alatt oldotta meg a hunyadis diák, így a 7. helyen jutott tovább Marci az első fordulóból. A második fordulóban esszét írt, hat téma közül lehetett választani. A választás Fráter György és Jagelló Izabella ambícióinak, terveinek és hatalomgyakorlásának összehasonlításra, illetve Jagelló Izabella lengyel kapcsolataira esett.

A dolgozatok eredetiség, a szakmaiság és az előre megadott követelmények teljesítésének szempontjai alapján értékelték, majd behívtak tíz versenyzőt. A Hunyadi végzős diákja is közöttük volt. A budapesti döntőre a felkészítő tanár, Magyar István is meghívást kapott. A diákok a 2 napos rendezvényen történelmi vetélkedőn és az esszé témájából szakmai zsűri előtt bemutatott prezentációkon keresztül bizonyíthatták tudásukat. Marci utolsóként került sorra és egy kiemelkedő pályamunkavédést mutatott be. Az eredményhirdetésig a jelenlévő versenyzők, szaktanárok és a szervezők is gratuláltak Marcinak, ebből érezhető volt, hogy nagy az esélye egy előkelő helyezésre.

Az eredmények ismertetését követően kiderült: Veres Marcell István a Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola és Kollégium tanulója a Bonus Intra Országos Történelemversenyen első helyezést ért el. A sok ajándék mellett felvételt nyert az MCC Juniorképzésébe és egy hétvégét tölthet a lengyelországi Krakkóban.