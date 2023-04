A nemzeti parktól megtudtuk, a tavaszi hérics védett növény, melynek virágzása március közepétől akár május közepéig is elhúzódhat. Hazánkban az Északi- és a Dunántúli-középhegységben található meg a legnagyobb mennyiségben. A Dél-Tiszántúlon csak szórványosan fordul elő löszgyepekben. A Körös-Maros Nemzeti Parkon belül legnagyobb állományai a Csanádi pusztákon vannak, de kisebb mennyiségben megtalálható a Tatársánci ősgyepen és a Kígyósi-pusztán is.

A Csanádi pusztákon a tavalyi szárazság után szerencsére idén egy csapadékosabb tél és kora tavasz volt.

Ennek köszönhetően a héricsek most jóval magasabbra nőttek, és virágaik szép nagyok. Az első bimbók március elején jelentek meg, a hónap második felében pedig a felmelegedés hatására beindult az intenzív virágzás, így hétről-hétre egyre több a virágzó tő. A legnagyobb állományok a Királyhegyesi-pusztán vannak, itt idén is több ezer tő virágzására számítanak. Emellett a Montág-pusztán is szép számban virítanak az aranysárga virágok.

Kardoskúti tájegységükön belül pedig a Tatársáncon az idei első felmérés alkalmával, március 7-én 7 virágzó tövet találtak. Ez a mennyiség a hónap közepéig stagnált, majd március 20-ig 51 példányra növekedett. A Fecskési állományban továbbá évről-évre egyre több tő kerül elő, a növények magszórásának köszönhetően. Várhatóan a virágzási csúcs a tavalyinál (április 11.) valamivel korábban következik be idén.

Az utóbbi években a Kígyósi-pusztán is jelentős növekedésnek indult a tavaszi hérics állománya. Tavaly már elérte a 360 tövet, idén eddig 300 tő bújt elő.