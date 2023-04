Ambrus György, olimpiai aranyérmes gyulai mesterszakács, az MNGSZ alelnöke kiemelte, a főszerep a világversenyeket megjárt különleges ételeké, és az ezzel párosuló borválogatásé lesz.

– Tisztelegni szeretnénk mind a hagyományos minőségi, ezen belül Békés vármegyei termékek, mind pedig a gasztronómiában megjelenő innovatív technológiák előtt – hangsúlyozta az alelnök.

A békési hatkezest fiával, Ambrus György Krisztián, szintén olimpiai aranyérmes mesterszakáccsal, az MNGSZ közétkeztetésért felelős elnöki tanácsadójával, valamint Szeidler Zsolt, többszörös olimpiai- és világbajnoki ezüstérmes mesterszakáccsal „adják elő”.

– Az olaszországi Riminiben jártunk nemrégiben az Európa-kupa szakácsversenyen, és az ott induló magyarok ételkölteményeit ültetjük át a Mestervacsora asztalaira – hangsúlyozta Ambrus György. – Az ételek mindegyikénél Békés vámegye kiskertjeinek javait, vagyis az itt megtermelt zöldségeket használjuk fel.

Ambrus György Krisztián és Ambrus György /Fotó: Facebook/

A Mestervacsora arról is szól, hogy sikeres gyakorlati vizsgával itt lehetnek mesterszakácsok, -cukrászok és éttermi mesterek a jelöltek. Békésből Elek Csaba Imre, a Gyulakonyha executive séfje és Mózer Zoltán, a Gyulakonyha séfje is mesterszakácsjelölt, és ők is segítenek ötleteikkel, munkájukkal az ételsor elkészítésben.

A felszolgálást a Mestervacsorán Bondár László éttermi mester, a gasztronómiai szövetség Békés vármegyei elnöke irányítja majd, és részt vesz a munkában Kubik Sándor, a gyulai Göndöcs Benedek középiskola szakoktatója és Piros András, a Gyulakonyha felszolgálója, mindketten éttermimester-jelöltek.

A rendezvényen átadnak többek között MNGSZ Elnöki-, Életmű- és Venesz-díjat, Gasztronómiáért Érdemérmet is. Úgy tudjuk, a díjakra Békésből is felterjesztettek szakembereket, a helyi és országos gasztronómiát támogatókat.