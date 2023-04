Megújult óra 1 órája

Levitte a vihar a kondorosi templom sisakját, de túlélte

A toronyóra kulcsfontosságú szerkezet a kondorosi evangélikus templomban. 1975. június 16-án egy óriási vihar ledöntötte a torony sisakját, az ok feltehetőleg az volt, hogy az órajavítás miatt a déli oldalon a számlapot levették, és ezen keresztül a vihar ereje bejutott a toronyba. A minap 15 millió forintból megújult az óra számlapja és szerkezete is az egyéb korszerűsítés, felújítás mellett. A templom a fotósoknak, művészeknek is a kedvenc épülete, témája.

1975-ben egy óriási vihar ledöntötte a torony sisakját (Fotó: Szentesi Pál)

Százhúsz éve, 1903-ban az evangélikus egyházközség tanyáján egymillió téglát égettek ki, amiket aztán a templom falainak építéséhez a következő esztendőben fel is használtak. A gyülekezet tagjai adományaikkal és munkájukkal segítették az építkezést. Mindennek azonban előzményei voltak, ezekről Ribárszki Annával, a helyi Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház munkatársával beszélgettünk. Anna készítette el azt az anyagot, amit hamarosan benyújtanak a helyi értéktárbizottságnak, hogy nyilvánítsák helyi értékké az épületet. Balczó András olimpiai bajnok öttusázó a parókián született No, de vissza az előzményekhez. A kondorosi evangélikus egyház a település alapítása után 12 évvel, 1887. július 11-én alakult, és ugyanebben az évben történt a megválasztott lelkész hivatalba iktatása. Keviczky László (1857-1940) nevéhez fűződik a régi és az új evangélikus templom felépítése, és több evangélikus iskola létesítése. – A mai épület helyén 1887-ben egy torony nélküli imaház épült, mely 600 hívő befogadására volt alkalmas, később karzattal is rendelkezett. November 6-án szentelte fel Áchim Ádám (1830-1899) békési főesperes, szarvasi lelkész, aki végrendeletében összes vagyonát az evangélikus egyházra hagyta. Egyik rendelkezése az volt, hogy építeni kell egy hatszobás paplakot, valamint gyűjteni kell pénzt egy tornyos templom megépítéséhez. A paplak építését hamarosan el is kezdték, és 1900-ban fel is épült. Az egyház ahhoz, hogy a templomot mielőbb felépítse, százezer koronás, évjáradékos kölcsönt vett fel. A községben gyűjtést szerveztek az építkezés fedezésére, és akik adományaikkal hozzájárultak a templom létesítéséhez, azoknak a nevét az „Aranykönyvbe” írták be. Az imaház melletti telken, az országos pályázat útján meghirdetett, és ifj. Gerey Ernő budapesti építész, „Ámen” jeligéjű tervei alapján kezdték a templomot építeni 1904 májusában. A megvalósítást Szabó Mihály és Koncz Pál hódmezővásárhelyi építők vállalták. A templom nyolc hónap alatt épült fel. Advent második vasárnapján szentelte fel Veres József Békés egyházmegyei esperes. Ribárszki Anna elmondta, Keviczky László nyugdíjba vonulása után, 1934. október 1-én új lelkészt iktattak be a gyülekezet vezetésére. Balczó András, szarvasi születésű lelkész, 1939. december 15-ig hűségesen végezte a szolgálatát. Fia, az olimpiai bajnok öttusázó ifj. Balczó András ezen a parókián született. A károkat három év alatt sikerült helyreállítani Mint már említettük, 1975. június 16-án egy óriási vihar ledöntötte a torony sisakját. Az újjáépítéssel egyidejűleg más felújításokat is elvégeztek. A károkat három év alatt sikerült helyreállítani. Az eredetinél jóval alacsonyabb sisakot kapott a templom, amit az egyházközség folyamatosan szépített, tatarozott az évtizedek alatt. A külső és belső felújítás 2001-ben kezdődött, és 2004. szeptember 18-ára, a templom százéves évfordulójára fejeződött be. Ennek emlékére avatták fel a templom előterében a domborműves emléktáblát. Legutolsó felújítása nemrégiben történt állami támogatás révén. Tuska Tibor lelkész kiemelte, felújították a templom elhasználódott külső falfelületét, elvégezték az épület bádogszerkezeteinek és nyílászáróinak javítását, a toronyóra számlapjának cseréjét. Megvalósult az épület galambok elleni védelme is. Az első toronyórát Herman Pál, kápolnásnyéki óragyáros készítette, ez a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert, jelenleg használaton kívül, fent van a toronyban. – Az új óraszámlapokat tűzzománcból Bonyhádon készítették – hangsúlyozta Tuska Tibor. – Megújult az óra szerkezete is, Így immáron a pontos időt mutatja újra. Elektronikus korszerűsítést is végrehajtottak, harangjáték kíséretében, a hangszóróknak köszönhetően reggel egy evangélikus egyházi ének csendül fel, este pedig az Adjon Isten jó éjszakát! című népdal. Az óra számlapját két részben tette fel Kapui Gyula hódmezővásárhelyi vállalkozó. Néhány járókelő meg is említette, hogy a vállalkozónak van még egy fél órája. Amíg pedig az számlap fel sem került, többen azt mondták: Kondoroson az idő relatív. A régi toronyóra a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert, lent pedig még volt egy fél órájuk – Tuska Tibor és Kapui Gyula az új számlap felével a felszerelés előtt. Az evangélikus templom egyedi védelem alatt áll Ribárszki Anna magát a templomot is bemutatta. Főhomlokzatán keskeny torony uralkodik, melyen színes, ólomüveg rózsaablak látható. A toronysisak magasan felnyúlik, és kisebb, úgynevezett fiatornyocskák kísérik. A torony 50 méter magas, melyben négy harang található. A templom belseje háromhajós, az oldalhajókban a karzatok kaptak helyet, a főhajót az oltár zárja le. A szószék és az oltár – ami csúcsíves keretezésű, és fiatornyocskák díszítik – Urr György kassai szobrász munkája. Az oltáron látható Leonardo da Vinci: Úrvacsora című művének másolata, amit egy sziléziai mester faragott egyetlen hársfatömbből, és egyedüli alkotás a világon. Az oltárképet Veres Gusztáv békéscsabai alkotó festette. Az orgonát Angster pécsi orgonagyáros korszerűsítette. Mai formáját 1977-ben, Trajtler Gábor orgonaművész tervei alapján nyerte el. Homlokzata gótikus, arany díszítéssel. – A templom építésének 100. évfordulójára domborműves emléktáblát helyeztek el az előtérben, mely Várhelyi György alkotása, anyaga bronz és gránit – emelte ki a könyvtár munkatársa. – A templom kegytárgyai igazi remekművek. A keresztelőmedencét 1904-ben Szendi István hódmezővásárhelyi kőfaragómester adományozta. A neobarokk stílusú templomban 1500-an férnek el. A kondorosi képviselő-testület döntése alapján az evangélikus templom egyedi védelem alatt áll. Most pedig előterjesztik helyi értéknek a kondorosi értéktárba. Megörökítették az ikonikus épületet Dobosné Szebegyinszki Lenke nyugdíjas pedagógus, öt gyermeke és tíz unokája van. A munka és a család mellett korábban nemigen jutott ideje hobbijára, a festészetre. – Autodidakta módon kezdtem festeni, tehát „magamat tanítottam” a beszerzett ismeretek révén – mesélte. – A kondorosi evangélikus templom megfestését nemrégiben fejeztem be. Ez egy ikonikus épülete a városnak, egyszerűen nem lehetett kihagyni. Oláh Péterné a kondorosi, tóparti sétányról fotózta a tavat gyönyörű, napos időben, és a vízen visszatükröződött a templom, az „Aranyban” címet adta képének. Igazi művészi alkotás született, ez is bizonyítja, hogy volt kitől örökölnie fiának, a város lokálpatrióta fotósának, videósának a fotós látásmódot. Szentesi Péter egy olyan, ritkaságszámba menő fotóval segítette a templomi anyagot a helyi értékké nyilvánításhoz, melyet édesapja, Szentesi Pál készített, amikor 1975-ben a vihar levitte a torony sisakját.

