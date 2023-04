Két, a közlekedés tekintetében rendkívül fontos fontos beruházás valósul meg – hangsúlyozta dr. Kovács József országgyűlési képviselő, hozzátéve: ezek segítik a gyulaiakat, a sarkadiakat, a méhkerékieket, a kötegyániakat és az újszalontaiakat egyaránt, illetve mindazokat, akik Nagyszalonta irányába közelítik meg Romániát, illetve akik a szomszédos országból Nagyszalonta felől érkeznek a térségbe.

A közutak korszerűsítését illetően az elmúlt két évtized legjelentősebb fejlesztései valósultak meg a közelmúltban

– ismertette dr. Mokán István, Sarkad polgármestere, sorolva: többek között rendbe tettek Sarkad és Doboz között 2,3 kilométert, majd tavaly megújult Sarkad és Gyula között 2,6 kilométer, és ez a munka folytatódik most a két város között 1,5 kilométeren. Az országhatár felé vezető szakaszt is korszerűsítik, ennek első üteme szintén most indult 2,2 kilométeren.

Kitért arra, hogy az M44-es a bejelentések szerint 2030-ig megépül Békéscsabától a román határig, és Nagyszalontánál becsatlakozik a kiépülő Arad-Nagyvárad gyorsforgalmiba. Hozzáfűzte, lesz le- és felhajtó Békésnél, Doboznál, Sarkadnál és Méhkeréknél is. Kiemelte, ez a térség számára óriási lökést adhat, nőhet a tőkevonzó képessége, és szólt arról, hogy a régió egyik legjelentősebb tárolókapacitása Sarkadon, a volt cukorgyár, az ipari park területén található.

Tervszerűen és kiszámíthatóan dolgozik a közútkezelő

– ezt hangsúlyozta Kónya István, Gyula alpolgármestere, aki emlékeztetett, hogy egy éve indult a munka Gyula és Sarkad között, akkor rendbe tették az egyik szakaszt, most, egy évre rá pedig elkezdődtek a második szakasz felújítási munkálatai is. Aláhúzta: Gyula a térség turisztikai központja, és fontos, hogy a látogatók minőségi szakaszokon juthassanak el a fürdővárosba.

Beszélt arról, hogy a Gyula és Sarkad között, a két híd közötti szakasz felújítása mellett számos közlekedésfejlesztést célzó beruházás valósult meg a fürdővárosban és környékén. Sorolta: az elmúlt tíz évben megújult a közút egy része Gyula és Elek, Gyula és Kétegyháza között, az elkerülő két szakaszát ugyancsak rendbe tették, a Dénesmajorba vezető utat szintén korszerűsítették, valamint teljesen átépítették a Kétegyházi úti körforgalmat.

Méhkerék polgármestere, Tát Margit elmondta: többször is szorgalmazták a Sarkad és az országhatár közötti szakasz felújítását, hiszen ez számukra létkérdés. Ugyanis Méhkerékről nincs másik út, amelyen keresztül eljuthatnak nap mint nap a gyulai kórházban vagy a városi intézményekben dolgozók a munkahelyükre; vagy másik út, amelyen a Méhkeréken megtermelt több ezer tonnányi zöldséget és egyéb mezőgazdasági árut elszállíthatnák a gazdák.

Emlékeztetett: korábban megújult a Méhkerékre be- és azon átvezető út teljes szélességében. Idén rendbe teszik az önkormányzati 015/3-as út legveszélyesebb részét, amely Kötegyán és a határ irányába biztosít közlekedést. Ez a szakasz közvetlenül kapcsolódik a Kerelápi néven ismert úthoz, amelyet tavaly tettek rendbe, illetve amely így a határig biztonságos közlekedést tesz lehetővé. Így körbe érnek a szálak, az utak, amelyek a méhkerékiek számára ki- és bejárást biztosítanak a településre.

Kötegyán polgármestere, dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia elmondta: korábban megújult a kötegyáni bekötőút a vasúti átjáróig, majd később onnan a nagyboltig. A beruházások felbecsülhetetlen jelentőségűek voltak, hiszen ez az út köti össze a zsáktelepülést a külvilággal. Most elkezdődött egy, a kötegyániak számára szintén rendkívül fontos szakasz felújítása. A beruházások jövőképet adnak a falunak, a megfelelő úthálózat révén helyben tarthatók a fiatalok.

Újszalonta polgármestere, Jova Tibor szerint régi álom válik valóra a két felújítással, amelyek kulcsfontosságúak az újszalontaiaknak is. Hiszen a beruházások eredményeként csökken az utazási idő, kényelmesebben elérhetők lesznek a szolgáltatások, az ellátások.