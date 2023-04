Scholtz Endre békéscsabai festőművész elmondta, gyermekként rendszeresen anyai nagyapjáéknál – aki szabómester volt – Medgyesegyházán töltötte a húsvétot.

– Jártunk locsolkodni, mindig új verset kellett tanulnom. Azt mondták, ha a korábbit mondom újra, kevesebb locsolópénzt kapok – mesélte. – Az ösztönzőrendszer bevált, bár be kell vallanom, több verset már elfelejtettem.

A tanár-festőművész jóval később fiával, Kristóffal – aki jelenleg krisztusi korban van, hiszen 33 esztendős – locsolkodott Csabán, mára azonban már főként a gasztronómiai élmények jelentik számára a húsvétot.

– Ez az ünnep a természet megújulást is magában hordozza, mások a színek, a fények, és én szeretek ezekkel játszani alkotásaimban, de úgy, hogy ezzel harmóniát is teremtsek, simogassam, gyógyítsam a lelket. Maga a húsvét is egy lélekemelő ünnep, az előtte lévő virágvasárnap pedig azért emlékezetes örökké számomra, mert 1991-ben akkor nyílt meg az első nemzetközi kiállításom Párizsban.

A Scholtz Endrével korábban készült Podcast beszélgetésünket ITT hallgathatja meg.