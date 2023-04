Csicsely Gergő elmondta, hogy a Kenderföldek Egyesületet 2021-ben hívták életre tíz alapító taggal, és a létszám most is nagyjából tíz körül alakul. A városrész a megyeszékhely infrastrukturális szempontból viszonylag elmaradott területe volt – azóta történtek jelentős előre lépések –, és szerették volna a helyiek, hogy ott is legyenek fejlesztések. A cél az volt, hogy a figyelmet ráirányítsák a Kenderföldekre, és úgy gondolták, érdemes ennek érdekében egyesületet szervezni, amely tehet a városrészért. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyesület nem egy érdekképviseleti szervezet, ennél többről szól, sokféle módon tesznek a városrészért.

Kifejtette: sokat egyeztettek annak érdekében, és nyomatékosították is azt az igényt, miszerint szükség van a Kenderföldeken is a vezetékes ivóvízhálózat kiépítésére. Bár mások indokként felhozták, hogy kevesen laknak a területen, valójában a rendszer hiánya szabott gátat a fejlesztéseknek. Ugyanis azok, akik itt építkeztek volna, pont emiatt nem igazán tudtak élni a családi otthonteremtési kedvezményével, a csokkal, de hitelt sem nagyon tudtak felvenni – pedig ezek nyilván szinte elengedhetetlenek egy-egy építkezésnél. Kiemelte: azzal, hogy elindult a vezetékes ivóvízhálózat kiépítése, a beruházási kedv is várhatóan nőni fog a Kenderföldeken.

Csicsely Gergő elmondta, hogy a városrészben emellett a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetésére szintén megoldást kell a jövőben találni, valamint szilárd burkolatú utakat szükséges építeni. Hangsúlyozta viszont azt is, hogy szeretnék megtartani a városrész zöld jellegét, hiszen szerinte ez az, ami rendkívül vonzóvá teszi a területet a jaminai bányatavak közelsége mellett – amelyek környezete remélhetőleg nemcsak a távoli, hanem a közeli jövőben is potenciális fejlesztendő terület lehet. Ennek első lépése lenne annak megvalósítása, amit a Matróz kocsmánál és közvetlen környezetében, önkormányzati területeken terveznek.