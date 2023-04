A nehéz időszakban is eredményesek maradtak

Több mint 200 taggal és több mint ezer beszállító partnerrel rendelkezik Békés vármegye minden részéből a Csabai Raktárszövetkezet, mely szerdán délután tartotta a tavalyi évet lezáró közgyűlését Békéscsabán, a Jaminai Közösségi Házban. A tagok zöme részt vett a rendezvényen, mely így határozatképes volt. Adamcsik László, a szövetkezet elnöke hangsúlyozta, immáron a 25. eredményes évet zárták le. A nehézségek ellenére is sikerült minden olyan tételt eladniuk, ami a gazdáktól érkezett be hozzájuk. Tárolnak ugyanakkor még raktáraikban valamennyi terményt, de ezeket a tároló-létesítményeket is teljesen felszabadítják az aratásig – ismertette a beol.hu.

Biztonságos rollerezésre tanít a korábbi Exatlonos sztár

Szombaton elindul a Bird közösségi rollerszolgáltatás Békéscsabán, ehhez készített oktatóvideót a Városmarketing és a Bird Magyarország helyi csapata. A gyulai születésű Cservenák Csepel az Exatlon Hungary korábbi kihívója, de az extrémsportolók körében is ismert lehet. A BMX-es srác a videóban a szabályok fokozott betartására, a körültekintő rollerezésre tanítja Békéscsaba lakosságát. A biztonságos közlekedésen túl a rendezett városkép elősegítése érdekében a videóban még a közlekedési eszközök helyes parkoltatására is felhívják a figyelmet. Pénteken egyébként egy nagyszabású nyílt napot is tartanak Békéscsaba főterén, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak ingyenes próbalehetőséggel.

Egy busz is felborult az M44-esen történt tömegbalesetben – a gyorsforgalmin gyakorlatoztak

Több személyautó, egy busz és egy veszélyes anyagot szállító teherkocsi szenvedett szerdán balesetet az M44-es autóút kardosi pihenőjénél – egy jól felépített szimuláció keretében. Mint a szervezők leszögezték: a társzervek közös gyakorlata azért fontos, mert a fejlődő infrastruktúra, a gyorsforgalmú úthálózat kiépítése miatt megnőtt a komolyabb közúti balesetek kockázata. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon elmondták, a szakemberek minden évben szerveznek katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatot a társszervekkel. Ezúttal az egységek azt gyakorolták, miként lehet a lehető leghatékonyabban megközelíteni a balesetben érintett járműveket, kimenteni a bajbajutottakat, illetve a lehető leggyorsabban felszabadítani az autóutat.

Túl az első akklimatizációs körön Suhajda Szilárd

Túl van az első akklimatizációs körön a békéscsabai Suhajda Szilárd. A Kyocera Everest Expedíció 2023 keretében Suhajda Szilárd március 23-án indult el Nepálba, hogy teherhordók és mesterséges oxigén használata nélkül elérje a Mount Everest 8848 méteres csúcsát. Magyar állampolgárnak ez ilyen módon – „tisztán” – még nem sikerült. A Kyocera Everest Expedíció 2023 csúcsmászása az akklimatizációs időszakot követően, május második felében történhet.

Egyediséget ad az aula a békéscsabai Közgé épületének

A Közgébe látogattak el a helyi városvédő és városszépítő egyesület tagjai szerdán, ahol az épületet tervező építész, Kmetykó János beszélt az épületről. Kmetykó János elmondta: az épület eredete 1999-re tehető, amikor az önkormányzat elhatározta, hogy a négy helyszínen működő középiskolát egy épületbe kell vinni. Többször is elutasították a város pályázatát, aztán 2005-ben nyert rá támogatást, akkor bízták meg a tényleges tervezéssel. Az építkezés aztán másfél évig zajlott. A Közgé, azaz a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium igazgatóhelyettese, Sági Krisztina elmondta, hogy a középiskolát 1926-ban, csaknem száz éve alapították. Évfolyamonként öt osztály, 150 diák tanul a középiskolában.

Pályát neveztek el a még ma is aktív Molcsányi Ritáról

Molcsányi Ritáról, a Swietelsky-Békéscsaba női röplabda-csapatának válogatott klasszisáról nevezték el a Békéscsabai Röplabda Akadémia 1-es számú pályáját. Az ünnepélyes pályanévadót szerdán tartották az akadémián. – Mindannyian tudjuk, hogy Rita mit jelent a klubnak, a városnak. Határozott célunk, hogy az akadémián a BRSE nemcsak hazai, hanem nemzetközi kitekintésben egyedülálló és nívós utánpótlás-nevelő bázis legyen. Ettől még messze vagyunk és még rengeteget kell dolgoznunk azért, hogy ez az álom valóra váljon – fogalmazott Baran Ádám, a Békéscsabai RSE elnöke. Hozzátette, egyedülálló, hogy élő, aktív sportolóról neveznek el egy pályát ezzel a karrierje előtt akarnak tisztelegni, illetve motiválni szeretnénk a jövő reménységeit, hogy van egy út, ami követhető.

A kisboltoknak a túlélést jelenti az állami támogatás

A Magyar Falu Program keretében országos szinten 8 milliárd forintot osztottak ki a kisboltok számára működési támogatásként, hogy talpon maradhassanak a gazdasági kihívások ellenére is – ismertette Gyopáros Alpár kormánybiztos. Békés vármegyében is több üzlet pályázott sikeresen – Ecsegfalvától Végegyházáig, Csabacsűdtől Biharugráig –, és nyert el egyenként nagyjából 3 millió forintot. Rezsiköltségekre, munkabérekre, a felvett hitel törlesztésére költik a támogatást.

Tüzet olthattak, rendőrkutyás bemutatót láthattak a gyerekek Békéscsaba főterén

Közös rendőr-és tűzoltónapot tartott csütörtökön Békéscsaba főterén a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A két szervezet együtt dolgozik a bajban, együtt óvja az emberek biztonságát, így a védőszentjei előtt is közösen hajtott fejet. A Szent István téren számos interaktív program, szakmai bemutató nyújtott izgalmas kikapcsolódást, felhőtlen szórakozást a családoknak. A főteret a megnyitó után birtokba vették a magasan képzett kutyák, továbbá bárki felülhetett a rendőrmotorra és láthatott fegyverzettechnikai bemutatót is. Lehetőség volt végigmenni a KRESZ-pályán, illetve a rendőrség sátrainál egy-egy szakszerű ujjlenyomatvételre várták a bűnügyi technikusok az óvodásokat és az iskolásokat. A tűzoltók felállították a füstsátrat, ahová beléphettek a bátrabbak és megtapasztalhatták a beavatkozók nem mindennapi munkáját.

Tíz fiatal állt dobogóra a fővárosban, a Szakma Sztáron

A tizenegy Békés vármegyei döntős diákból tíz dobogós helyen végzett a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen – ismertette a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A kamara közölte, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott megmérettetés 15 ezer látogató előtt zajlott a Szakma Sztár Fesztivál keretein belül a hét elején Budapesten. A rendezvény fő célja a szakképzés, ezen belül a szakmaválasztás népszerűsítése és bemutatása mellett az, hogy támogassa a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, utat mutasson a felnövekvő generáció számára, valamint elősegítse a szakképzésben kiemelkedő tehetségek jövőbeni gondozását.