A gyermek már óvodai évek alatt elsajátította a betűk nagy részét a tiflopedagógusa és a szülők segítségével, így a kezdetektől könnyen be tudott kapcsolódni az iskolai munkába, és párhuzamosan haladt az osztállyal. A matematika is nagyon közel áll hozzá, amibe szeretettel vezette be elsős matematika tanítója, Felegyiné Oláh Anikó. Szorgalmának és a szülői támogatásnak köszönhetően Peti szépen megtanult braille írógéppel írni, számolni és a braille írást tapintással olvasni. Kitűnő bizonyítványt szerzett első év végén, az oklevél hátsó oldalán pedig braille írással is ott szerepelt az elismerés.