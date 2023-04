Az egyesület elnöke szólt arról, hogy a program nyitóakkordjaként idén ismét megrendezték a gyermekek számára kiírt Prohászka Zsolt Emlékfutást.

Azt ezt követően rajtoló kerékpáros kihívást és futóversenyt az egyik főszervező, Pálfi Endre 80. születésnapját ünneplő édesanyja, Pálfi Endréné és dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere indította útjára.

A mezőnyben ott volt Németh Balázs, a budapesti atlétikai világbajnokság lebonyolításáért felelős Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója, aki a hét kilométeres távon állt rajthoz.

Németh Balázs még a rajt előtt lapunknak elmondta, az atlétikai világbajnokság szervezőbizottsága több mint harminc eseményhez csatlakozott.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak a kilenc napról, az augusztus 19-e és 27-e közötti időszakról szóljon az atlétikai vb, hanem ennél többet adjunk – hangsúlyozta. – Lényeges, hogy megrendezzük a világ harmadik legnagyobb sporteseményét és megmutassuk magunkat a világnak. Számunkra ugyanakkor az is fontos, hogy a világbajnokság segítségével a lehető legtöbb embert rávegyük, hogy sportoljon, mozogjon. Ennek jegyében úgy döntöttünk, hogy már a felvezető kampány is szóljon a vb-ről, és szóljon arról, hogy minél többen kezdjenek el sportolni. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, ha bejárjuk az országot, és csatlakozunk a lehető legtöbb szabadidős sporteseményhez, nem csak futóversenyekhez, hanem például kerékpáros programokhoz, de ott leszünk a Balaton-átúszáson, illetve a Balaton-átevezésen is. Amikor összeállítottuk az eseménynaptárunkat, célként fogalmaztuk meg, hogy minden vármegyében legyen legalább egy rendezvény, amihez csatlakozunk. Békésben a közelmúltban jártunk Békéscsabán, most pedig Gyulán.

Németh Balázs elárulta, személyesen minden hétvégén próbál ott lenni a rendezvényeken, amelyekhez csatlakoztak:

A gyulai volt a tizedik-tizenegyedik olyan esemény, amelyiken részt vettem és futottam

– tette hozzá.

Kérdésünkre elmondta, Békés vármegyében korábban már nagyon sok helyen járt tévésként, Gyulára azonban most jutott el először.

– Ezért is gondoltam úgy, hogy a szombati két lehetőség közül most mindenképpen Gyulára szeretnék jönni. A versenyközpont, a vár és a kastély környezete egészen különleges helyszínt biztosított a verenyközpont, a verseny indulása számára – emelte ki, majd hangsúlyozta, a választásában emellett annak is szerepe volt, hogy a program fontos karitatív célokat is szolgált.

Több mint hetven országokból érkeznek szurkolók Németh Balázs elmondta, szombaton 112 nap volt hátra a világbajnokságig, éppen ezért a szervezőbizottságban mindenki hajnaltól késő estig dolgozik, és időarányosan jól állnak. – Már világ több mint hetven országából érkeztek jegyigénylések- és vásárlások, például Új-Zélandból, Ausztráliából, Japánból, Chile-ből, Peruból, Dél-Afrikából, Kenyából, Kanadából, az Egyesült Államokból.

– Szeretnénk ugyanakkor, ha a magyarok közül is minél többen élnének a lehetőséggel, és lennének ott a világ harmadik legnagyobb sporteseményén – tette hozzá.