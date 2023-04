A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél elmondták, hogy Gyula és Sarkad között 1500 métert tesznek rendbe 372 millió forintból, a munkák a napokban indulnak és várhatóan júliusban érnek véget.

Sarkad határa és a VÉDA-kapu között pedig 2218 métert újítanak fel csaknem 500 millió forintból, a beruházás itt is most kezdődik és a tervek szerint augusztusban fejeződik be.