Fanni, Hanna és Dóra a Győrött rendezett országos középiskolai illemtani csapatversenyt is megnyerte. Az online selejtezőre több mint 140 gárda nevezett – itt a lexikális tudás számított, szóba került sokféle illemszabály a virágoktól az ültetési renden, a táncokon, az öltözködéseken keresztül a delegációk fogadásáig –, a finálén pedig a legjobb tíz egylet vehetett részt. Itt is a lexikális tudást kérték számon a csapatokon, viszont immár játékos formában. Kaptak egy kvázi házi feladatot, és ez alapján 19. század végi stílusban mutatták be magukat és intézményüket.

A turisztikai technikus szakon tanuló, jelenleg tizenegyedik osztályos fiatalok elmondták, hogy emelt szintű érettségire készülnek, és ebben a folyamatban óriási segítséget jelentett számukra mindkét megmérettetés. Aradszky Ila is hozzátette: heti 40 órát tanulnak, töltenek a suliban a lányok, és szerinte is érdekes így, versenyeken keresztül felkészülni a későbbi érettségire. Amellett, bővül a lexikális tudásuk, fejlődik a kommunikációs, stresszhelyzet-kezelő készségük. Olyan életszerű helyzetekbe kerülnek, amelyek előfordulhatnak velük a jövőben, akár a munka során is.

A lányok szerint a sikerük egyik kulcsa az, hogy összeszokott csapatot alkotnak. A középiskolában is együtt vannak, ismerik egymás erősségeit, gyengeségeit, ha egyikük izgul, akkor a többiek megnyugtatják. Lényeges a bizalom is, tudják, hogy ha egymás között kiosztják a feladatokat, akkor a másik azt megoldja – a felkészülés során például a tananyagot ugyancsak felosztották egymás között, és annak a szava számított, aki az adott részt megtanulta. Aradszky Ila azért hozzátette: emellett lényeges az is, hogy a fiatalok rendkívül szorgalmasak és elhivatottak.