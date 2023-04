A falvak fejlesztése azonban nem csupán pénzkérdés, szükség van a helyiek spirituszára, kreativitására, ötleteire is. Beszélt arról is, hogy míg korábban a kisboltok felújítására, most azok működésére biztosítottak forrást.

A kétegyházi szolgálati lakások átadásáról szóló cikket itt olvashatja.