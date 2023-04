Békéscsabán nagy hangsúlyt fektetnek a megfelelő kerékpáros infrastruktúra kialakítására és a szemléletformálásra, ezzel jelentősen biztonságosabbá és vonzóbbá teszik a kerékpáros közlekedést – így értékelt Szarvas Péter polgármester, aki szerint többek közt ennek is köszönhető, hogy Békéscsaba ismét kiérdemelte a Kerékpárosbarát Település címet.

Új szakaszokat építettek, többet felújítottak Békéscsabán

Az elmúlt években sokat fejlesztették, és így mostanra szinte a város egész területét lefedő bicikliút-hálózatot hoztak létre. Egy országos felmérés szerint az Andrássy út „az ország kerékpáros főutcája”. A végéhez közeledik a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása: ennek során tíz kilométernyi bicikliutat újítottak fel és ugyanennyit építettek, többek közt a Kerekegyházi út és a szabadkígyósi kastély, Póstelek és Gerla között, a Ligeti soron. De épült kerékpárút a meglévő iparterületek infrastrukturális fejlesztését célzó projekt keretében a Szarvasi út és a Mokry lakótelep között, illetve megújult a Dobozi úti kerékpárút egy része is.

Egyéb, bicikliseket segítő fejlesztések is voltak, például tovább bővítették a kerékpártárolók számát. A vasútállomás környezetében 2020-ban 21-et, tavaly pedig további 44-et létesítettek. Emellett folyamatosan bővül a kerékpártároló-kapacitás a piac környezetében is, ahol a fejlesztéshez kapcsolódóan az új vásárcsarnok mellett több új tároló kapott helyet. A Wenckheim turista- és kerékpárút nyomvonalán kerékpáros javítópontokat és pihenőhelyeket létesítettek. A beruházások kapcsán megemlítette: hamarosan elindulhat CsaBi néven a közösségi kerékpáros rendszer is, a város több helyszínén alakíthatnak ki dokkolókat.

Programokkal népszerűsítik a biciklizést

Szarvas Péter polgármester kiemelte, népszerűsítik is a kerékpáros közlekedést. Az autómentes naphoz kapcsolódóan minden évben szerveznek bringás reggelit a kerékpárral iskolába vagy munkába járóknak – tavaly 1500 biciklis kapott csomagot –, illetve a rendezvény rendszeresen egy kerékpáros felvonulással zárul, ahol kicsik és nagyok együtt kerekezik körbe a belvárost. A szemléletformálás jegyében úgy döntöttek: az országban egyedülállóként egy hasonló programba bevonják az általános iskolákat is, meghirdették a Kerékpárosbarát Iskola címet. A kezdeményezés népszerű, számos intézmény vett részt az autómentes naphoz kapcsolódó versenyen.

A városvezető hozzátette, három KRESZ-park található a városban: egy a Penza lakótelepen, egy Jaminában, egy a Lencsési lakótelepi Manóvároviban. Ezek a parkok lehetőséget biztosítanak a gyermekek és szüleik számára, hogy biztonságos körülmények között tanuljanak meg a kicsik biciklivel közlekedni. Játszva sajátíthatják el a jelzőtáblák jelentését és megtanulhatják azokat a közlekedési szabályokat, amelyekre majd a közutakon is szükségük lesz. A fiataloknak, az extrém sport kedvelőinek pedig lehetőségük van kipróbálni a Pósteleken kialakított pumpapályát vagy a Csányi utcában lévő extrém pályát.

Szarvason mindenki büszke a címre

Szarvas immár 15. alkalommal nyerte el idén a Kerékpárosbarát Település díjat, amire mind a lakosság, mind pedig a városvezetés is egyaránt büszke – mondta el Krivik Viktor, a polgármesteri hivatal programszervezője és a Kerékpáros Települések Országos Szövetségének (KETOSZ) főtitkára. Hozzátette, a város alapító tagja is a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének.

Krivik Viktor részletezte, Szarvason az emberek túlnyomó többségének mindennapos közlekedési eszköze a kerékpár, illetve a turizmus és a sport tekintetében is előtérben van náluk a kétkerekű. Ennek értelmében igyekeznek minden olyan pályázatot kihasználni, ami a kerékpárutak fejlesztésére irányul, vagy éppen a biciklis programokra. Hangsúlyozta, mindezt a képviselő-testület is egyhangúan támogatja, és közösen dolgoznak a Kerékpárosbarát cím megtartásáért, ahogy a helyi civil szervezetekkel is. Az önkormányzat és a civil szervezetek például közös kerékpártúrákat is szerveznek. Partnerük továbbá a biciklis élet szervezésében a Cervinus Teátrum is.

Több intézkedést hoztak a biciklisekért

Szarvas kerékpáros intézkedései között szerepel például a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, a gyalogos övezet létrehozása, kiterjesztése, a jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek, a forgalomcsillapítás és sebességcsökkentés, az akadálymentesítés, valamint a Kerékpáros Útőri rendszer bevezetése. Ezen túl a Vajda Péter utca Szabadság út és a Vasút utca közötti 250 méteres szakaszán a forgalmat az autósok számára egyirányúsították, így ott a kétirányú közlekedés kizárólag a kerékpárosok számára kerékpársávon engedélyezett. A Kossuth Lajos utcában pedig 30 kilométer/óra sebességkorlátozási intézkedést vezettek be. Továbbá a 44-es számú főúttal párhuzamos kerékpárutat fizikailag elhatárolták a parkolóktól azért, hogy biztonságosabbá tegyék.

Krivik Viktortól megtudtuk, Szarvas kerékpárosbarát látásmódjához tartozik az is, hogy lehetőség van a városban teljesíteni az Ötpróba pontjait, van már kerékpáros GeoGo útvonaluk, illetve a Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna vezette futó szakosztály után hamarosan lesz náluk kerékpáros szakosztály is, Tárnyik Ildikó vezetésével. Kerékpáros programfüzetet is adtak ki, a piacnál van ingyenes kompresszoruk, valamint minden évben megszervezik a Mobilitási Héten az autómentes napot, ennek keretében pedig tartanak kerékpáros reggelit és véradást is.

A város kerékpáros fejlesztései közé tartozik többek között az az 500 millió forintos TOP-os projekt, amelynek keretében Szarvas és Békésszentandrás konzorciumi partnerekként az Erzsébet Ligetben található fahídtól a Szarvasi Arborétum érintésével, a Mezőtúrt és Szarvast összekötő 4631. számú közúton található békésszentandrási kompátkelő irányába kerékpárutat építenek. Továbbá a főúton nemrég kiszélesítették a kerékpárutat, ami komfortosabbá és biztonságosabbá tette ott a kétkerekűzést. Krivik Viktor elárulta, nagy büszkeség volt számukra idén, hogy Szarvas többszörösen bekerült a legjobb kerékpárosbarát gyakorlatokat összegyűjtő kiadványba.

Először pályázott és nyert is Békésszentandrás

Békésszentandrás idén először pályázott Kerékpárosbarát Település címre, és rögtön el is nyerte azt, ráadásul a beadványukat a saját kategóriájában a legjobbnak ítélték, így egy szenzációs bringával is gazdagabbak lettek – árulta el Sinka Imre polgármester. Hozzátette, 2010 óta 2 kilométerről 8,9 kilométerre növelték a nagyközség kerékpárútjának hosszát, így elmondhatják, hogy náluk minden helybelire 2,3-3 folyóméter bicikliút jut. Kiépítettek továbbá egy kerékpáros pihenőt, valamint Szarvassal közösen építettek új bicikliutat, ami összeköti a két települést, így nagy jelentősége van a turizmusban, illetve a napi munkába járásban is. Ezen túl felújították a teljes régi szakaszt is az utóbbi időben. Elmondta, a kerékpárosbarát szemlélet Békésszentandráson a képviselő-testület számára is rendkívül fontos és támogatott terület. Nem véletlen például, hogy náluk a legnagyobb települési nap, illetve rendezvény is a sport- és vitamin-nap címet viseli.