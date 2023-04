– Míg mások kisautókat tologattak vagy labdáztak, te már számítógépeztél?

– Ha nem is programokat írtam, de négy-ötévesen már azzal szórakoztam, hogy számítógépeket szedtem szét, majd raktam össze. Ami pedig érdekes, hogy működtek is.

– Honnan jött már ilyen korán a számítógép, az informatika iránti érdeklődésed?

– Lényegében a semmiből. Valahogy rátaláltam, és ott ragadtam ebben az érdekes, folyamatosan fejlődő világban. Már akkor eldöntöttem, ezzel szeretnék majd komolyabban foglalkozni, ezért is jelentkeztem a Nemes Tihamér technikumba. A tanórákon kívül is állandóan képzem magam, ötletelek fejlesztéseken.

– Ez odáig jutott, hogy már feltalálónak nevezhetünk?

– Ez azért túlzás, de igyekszem olyan dolgokat kitalálni a számítógépek, az informatika szoftveres területén, melyek segíthetik például az oktatást, valamint az emberek egészségének megőrzésére és környezetünk védelmére is alkalmasak.

– Beavatnál ezeknek a részleteibe?

– A Covid idején nem tudtunk közösségekben összejönni, így meg kellett oldani digitálisan a kapcsolattartást. Kifejlesztettünk társaimmal egy olyan szoftvert, ami a továbbtanulást, és később a kollaborációt segítette. Ezekkel tavaly és tavalyelőtt is megnyertük a műszaki innovációs versenyt. Idén egyedül neveztem, egy teljes körű kenőanyag-kezelési szoftverrel, szolgáltatással, mellyel optimalizálható az ipari gyártó- és megmunkáló gépek – többek között CNC-, maró és esztergagépek – kenőanyag-felhasználása. A számítógépes programmal – például a folyamatos automatikus mérésekkel, -beállításokkal – a különböző egészségügyi kockázatok kiküszöbölhetők. A program feldolgozza az adatokat, és ha eltérést talál, értesítést küld. Ez a szoftverplatform segítséget nyújt elsősorban a fémmegmunkálással foglalkozó cégeknek, illetve másoknak is, akik az Ipar 4.0-nak megfelelő szoftveres háttérrel kívánják cégük ipari berendezéseit, kenőanyagait menedzselni. A szoftver nagy előnye az is, hogy sokkal költséghatékonyabbá teszi a termelést. Egy húszgépes cégnél havonta 300–400 ezer forint is megtakarítható. A szoftver használata meghosszabbítja az emulziók élettartamát az állandó monitorizálással, így kevesebb veszélyes hulladék keletkezik. Ha pedig nincs károsanyagszint-emelkedés, az a környezetet is védi.