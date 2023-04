Az orosházi Antal László nevéhez fűződik a Doni emléktúrák szervezése. A Magyar Tartalékos Szövetség (MATASZ) tagjaként ismerkedett meg a németországi Oberfalz megyei tartalékosokkal, akik sok évvel ezelőtt szorgalmazták a kapcsolatfelvételt a magyar partnerszervezettel. A magyarok első látogatása olyan jól sikerült (hegyi kiképzésen vettek részt a helyiekkel), hogy a barátság azóta csak tovább mélyült a két szervezet között.

– A kölcsönös látogatások mellett sokat beszélgettünk és ekkor hangzott el, hogy ők nagyon jó kapcsolatot ápolnak a német Vöröskereszttel. Felajánlották, bármikor a segítségünkre lehetnek, ha erre van igény. Megköszöntük és éltünk a lehetőséggel. Az első megrakott teherautó 2021 őszén, a második 2022 tavaszán érkezett meg Orosházára. A mai napon Tótkomlósra hozott egy makói vállalkozás 40 tonnás kamionja értékes adományt német barátainktól – sorolta lerakodás közben Antal László.

Az idősellátásban hasznosul a német adomány

Forrás: BMH

A helyszín pedig azért Tótkomlós, mert Szpisák Attila evangélikus lelkész is kiváló kapcsolatokat ápol a német tartalékosokkal, akik komlósi városi ünnepségek résztvevői is voltak már. A most érkezett rakomány tizenhat, elektromos vezérléssel működő betegágyat, 60 darab matracot, több ezer arcmaszkot, a személyzet speciális ruházatát, kerekesszékeket, járókereteket, ágyneműket és még számos, az idősellátásban nélkülözhetetlen használati tárgyakat tartalmazott. Kilenc segítő közreműködésével a kamionról leszedték a rakományt, s mindennek megtalálják a legjobb helyet hamarosan.