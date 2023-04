Idén két pályaorientációs tábort tervez felső tagozatosoknak a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az első csoportnak várhatóan június 19. és 23., a másodiknak július 3. és 7. között tartanak majd ötnapos programot, amelyen testközelből bemutatják, melyik szakma miről szól, amellett, hogy a játék is szerepet kap.

A gyerekekkel nemcsak felnőttek foglalkoznak, hanem mentorként az egykori JóPálya táborosok is visszatérnek. A valamikori felsősök ma már középiskolások, ezért korban még közel állnak a most táborozó fiatalokhoz, viszont már megtapasztalták, milyen egy felvételi eljárás, a középiskolás élet, illetve azt, hogy miként érdemes pályát választani.

A „nagyoknak” persze mindezt a tudást át is kell adni a fiatalabbaknak. Ennek módszertanában segített a napokban Karácsony Zsolt mentálhigiénés szakember és Zsótér Mária közösségfejlesztő, a Liget Ifjúsági Tér szakmai vezetője. A városi közösségi tér a szakmai partnerségen túl a felkészítő foglalkozások helyszíne is. A mentorok ízelítőt kapnak a kortárssegítő képzés alapjaiból, saját élményt szereznek arról, hogyan is lehet egy kamaszokból verbuválódott csapattal együtt dolgozni, partnerként vezetni őket, mini projekteket terveznek a tábori foglalkozásokra, amiket majd maguk vezetnek. És mindemellett tanulnak önmagukról is, ők is csapattá kovácsolódnak.

A fiatalok az első foglalkozáson elmondták, hogy részben a közösség miatt vesznek részt a programban, mások szeretnének segíteni a továbbtanulás előtt állóknak, de olyan is akadt, aki a tábornak köszönhetően találta meg a számára jó pályát, ennek megfelelően választott középiskolát.

Ez az élmény motiválja arra, hogy visszatérjen, immár mentorként. Mindez nemcsak hasznos, hanem fontos is, hiszen a középiskolásoknak a közösségi szolgálati órákat igazolja a kamara. A következő mentorprogramot április 21-én tartják Békéscsabán, a Liget Ifjúsági Térben.