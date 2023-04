Vajon ki a Sina vendégház névadója? Milyen funkciót töltött be a Kevermes központjában álló és szépen felújított ingatlan? – számos kérdés motoszkált a vendégek fejében, akik a szálláshely avatására érkeztek a községbe pénteken. Lantos Zoltán polgármester az avatóbeszédében minden kérdésre válasszal szolgált.

Erdős Norbert országgyűlési képviselő elsőként egy bejelentéssel érkezett Kevermesre: hétfőtől munkához lát a kivitelező és újabb dél-békési, 5 kilométeres útszakasz felújítása kezdődik Kevermes és Nagykamarás között.

A nagy bejelentések napja

– Ez a nap a nagy bejelentések napja Kevermesen, miközben feltehetjük az I-re a pontot, hiszen elkészült ez a több mint 200 milliós projekt is. A Gazdaságélénkítő Program első szakaszának volt a nyertese az önkormányzat. Olyan beruházásokra adott forrást ez a program, ami a településeknek kiugrási lehetőséget biztosít. 30 kilométeres körzetben nincs szálláskapacitás. Erre is megoldást nyújt mostantól ez a vendégház. Épít a környék turisztikai attrakcióira. Képessé válik fellendíteni a települést ez a beruházás. Az a négy munkavállaló pedig reményeink szerint megtalálja a számításait, akiket itt foglalkoztatnak – üdvözölte a projektet a politikus. Réthy Pál, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára arra emlékeztetett bevezetőjében, hogy a kormány 2019-ben döntött a program elindításáról, ami hatékonyan hozzájárulhat az érintett települések hátrányainak a csökkentéséhez, a helyi foglalkoztatás bővítéséhez, a vidék lakosságmegtartó képességének a növeléséhez.

– Azokat a kiválasztott településeket vonták be a programba, ahol a szociális és gazdasági fejlesztés alapjai adottak voltak. Az első ütemben kiválasztott 93 település kapott 18 milliárd forint támogatást. Békés vármegyében az első körben Kevermes, Kaszaper, Nagykamarás, a második ütemben Almáskamarás, Csanádapáca, Mezőhegyes, Tarhos, Vésztő, a harmadikban Bucsa, Gádoros, Magyarbánhegyes, Mezőkovácsháza szerepelt – sorolta a helyettes államtitkár, majd a kevermesi specialitásokat részletezte. Elmondta, az önkormányzathoz érkezett forrásból 32 férőhelyes szálláshely, az épületen belül 6 darab 2 személyes appartman, 2 darab 6 személyes, 1 darab 8 személyes szálláshely létesült a kiszolgáló helyiségek, a közösségi terek mellett. Megújult az épületen belül működő konyha, megújultak a belső közműrendszerek.

A kerékpáros turizmusra is építhetnek

– Az országban zajló közúthálózati fejlesztések becsatornáznak számos települést a kerékpáros turizmusba is – tette hozzá Réthy Pál, majd úgy fogalmazott, Kevermes „jó lóra tett” ezzel a vendégházzal, hiszen a turizmus egyre jobb számokat, jövőbe mutató lehetőségeket produkál.

Pántya Imre, a vármegyei kormányhivatal főosztályvezetője kreatívnak nevezte a kevermesieket, a dél-békésieket. Ez is magyarázza, hogy méltó helyükre kerülnek a támogatások. A szálláshelyet hiánypótló beruházásnak nevezte, amit reményei szerint fenntarthatóan, sok vendéggel, folyamatosan megtöltik majd a kevermesiek.

Sikeressé válnak a helyi ötletek, átgondolt tervek

Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke személyes emlékeinek a megosztása mellett örömtelinek nevezte, hogy a környékbeli településvezetők osztoznak egymás örömében, tanulnak egymás példájából. A települések, a térség nem csak uniós forrásokból fejlődik, számos kormányzati támogatás segíti a felzárkózást.

– Az elmúlt években a magyar kormány kiemelte a hátrányos helyzetben lévő térségeket és kiemelten támogatta őket az országgyűlési képviselők közbenjárásával. Ahol voltak helyi ötletek, átgondolt üzleti tervek, sikeressé is válnak – hangsúlyozta az elnök.

Arról a polgármester, Lantos Zoltán beszélt, hogy Kevermesnek sokféle arcát őrzik az itt élők. A közösséghez tartozás érzését a közös ünnepek erősítik.

– Éljük meg a mai napot, a Sina vendégház átadását ilyen ünnepként. Újabb mérföldkőhöz érkeztünk. Ékköve lehet településünknek ez az ingatlan, mint minden középületünk felújítása, ez is nagyszerű eredmény – fogalmazott a település vezetője.

Tisztelet a Sina családnak

Miután dr. Bozó László, a vendégház vezetője történeti visszatekintést adott a hallgatóságnak az épület eredetéről, Lantos Zoltán megosztotta a jelenlévőkkel, hogy kik is voltak a Sinák: a Sina család a 19. században az osztrák-magyar birodalom egyik legbefolyásosabb családja volt. Sina György Görögország bécsi főkonzulja, az Athéni Nemzeti Obszervatórium megalapítója volt. Kevermesen 1837-ben találkozhatunk először Sina György nevével, ekkor ugyanis a Tököly család kezelésre átadta az uradalmi birtokot neki, majd 1847-ben végleg el is adták azt. Fiával, Sina Simonnal mindketten maradandó nyomot hagytak a községben. A legfontosabb talán az volt, hogy egy-egy szűk esztendő, vagy járvány idején kisegítették az embereket. Ők finanszírozták a ma is látható templom és plébánialak építését, a templom melletti iskola bővítését, kezdeményezték az orvosi és gyógyszerészi állás létesítését, és Sina Simon nevéhez köthető az örökváltsági szerződés megkötése is, amellyel a falu történetében először saját földhöz juthattak a földművesek.