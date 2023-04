– A temetőben az útburkolat felújítása is megtörténik, valamint a világítás kiépítését is megoldjuk. Erre is nyertünk a Magyar Falu Programban 10 milliót – tájékoztatott dr. Szilágyi Tibor polgármester. Jelenleg a tervezésnél tartanak.

A polgármesteri hivatal kívülről már megújult, TOP-os fejlesztés keretében az energetikai pályázattal. TOP-os fejlesztés után a település Magyar Falu Program keretében 42 millió forintos támogatást nyert el a polgármesteri hivatal belső felújítására. Megújul az ügyfélfogadó rész, az irodahelyiségek és a házasságkötő terem. A felújításokhoz az önkormányzat 6 millió forintos önerőt biztosít.