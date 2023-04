Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője elmondta, hazánkban sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi felelős gazda van, ez is oka, hogy a kóborrá váló állatok száma nem csökken. A felelőtlen állapotok, valamint a gazdátlan kutya-, cicaegyedszám csökkentésére ivartalanítással van esély. Az állatvédő kiemelte, "annak a kóbor állatnak a legjobb, amelyik meg sem születik".

Hozzátette, házi kedvencet egész életére választ a felelős tartó, ám sok helyen nincs meg a szükséges tartási hely, anyagi fedezet, és megfelelő mennyiségű szabadidő, így az állatot megunják, utcára teszik, szélnek eresztik.

Hiába a sok szigorú állatvédelmi törvény, ezek az embereket nem riasztják vissza az állatkínzástól.

Dr. Csonka Barbara békéscsabai állatorvos hangsúlyozta, Békés vármegyében sem megfelelő az állattartási morál. Sok gazda nem ivartalanít, az állatok el-eltűnnek, szaporodnak. A doktornő hozzáfűzte, a macskákat öt-hathónapos korban, ha kandúr, ha nőstény, ivartalaníttatni kell.

– A kinti, vagy kijárós cicák párosodáskor, verekedéskor rendkívül könnyen összeszedhetnek gyógyíthatatlan betegségeket, mint például a leukózis, vagy a macska-HIV. Szinte majdnem biztos, hogy valamelyik a szervezetükbe jut, mert ezek a kórokozók az egész világon nagyon elterjedtek. Az ivartalanítás a nemkívánt szaporulat ellen is véd – részletezte.

Kiemelte, rendkívül magas a kiscicahalandóság, és a menhelyek már most tele vannak. A macskák egy része olyan helyre fial, ahol rengeteg vírus hemzseg, a kölykök töredéke éli meg a felnőttkort, még az olyan gazdáknál is, akik nem oltatják, nem féregtelenítik állataikat. A szakember elmondta, a lakásban tartott macskákat is egy éves kor alatt ivartalanítani kell, ennek hiányában emlődaganat, gennyes méhgyulladás léphet fel a kedvenceknél, és az egy éves kor feletti ivartalanítással már nem lehet az emlődaganat esélyét csökkenteni.

– Kutyáknál nagyobb a mozgástér, de az ezeréves tévhit, hogy életükben legalább egyszer kell fialniuk kell. Berögzült, avítt szokás, aminek semmilyen pozitív hatása nincs, csak a nemkívánt szaporulatot növeli – emelte ki az állatorvos, hozzátéve, azoknál a szukáknál, amelyek nincsenek ivartalanítva, nagy a valószínűsége a gennyes méhgyulladásnak, álanyaságnak, emlődaganatnak, hüvelydaganatnak, vagy egyéb hormonális, nemi betegségeknek.

Hangsúlyozta, hogy a kisebb- és a közepestestű ebeket már az első tüzelés előtt lehet ivartalanítani, 6-8 hónapos korban, míg a nagytestűeknél, ha meg tudja akadályozni a párosodást, várhat a gazda az első tüzelésig. Dr. Csonka Barbara kifejtette, kan kutyáknál is ajánlott a herélés, mert ezzel elkerülhetők bizonyos betegségek, viselkedési problémák. A kutyák az ivartalanítás után nem szöknek el, jellemzően sokkal nyugodtabbakká válnak.

– A fogamzásgátló szerek, egyéb hormonális készítmények használatát egyáltalán nem ajánlom, mert súlyos mellékhatásai lehetnek. Generálhatnak nemi szervi gyulladásokat és daganatot is, akár rövid ideig tartó alkalmazás mellett – hangsúlyozta a szakember. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az állatok párzása kerítésen, kapun keresztül is megtörténhet, így az udvari zártság nem biztonságos, sőt sokan nem tudják, hogy az első tüzelés három hétnél tovább is eltarthat.