Hatan haltak meg az utakon, nem voltak bekötve

A múlt évi baleseti helyzetet, adatokat értékelte, valamint tavalyi tevékenységét ismertette a Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság Békéscsabán, a főkapitányság épületében. Hudák Pál ezredes kitért arra, tavaly Békésben 15-ről 14-re csökkent a halálos szerencsétlenségek száma, és 19-en haltak meg az utakon. Hozzátette, az utolsó három tragédiában hatan vesztették életüket, de egyikük sem használt biztonsági övet. Csökkent a súlyos balesetek száma is, 137-ről 118-ra, viszont 303-ról 342-re emelkedett a könnyű sérüléses baleseteké. Pardi Ildikó alezredes, a bizottság titkára a múlt évi baleset-megelőzési tevékenységet ismertette. A közlekedésbiztonság javítása érdekében végzett kiemelkedő munkáért, a baleset-megelőzési tevékenység támogatásáért hatan kaptak ezüst emlékérmet és díszoklevelet.

Több mint negyven lakástűzhöz vonultak a tűzoltók az első negyedévben

Összegezték az elmúlt negyedév tűzoltói beavatkozásait Békéscsabán, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Negyvenhárom beavatkozást igénylő lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat; egy ember elhunyt és heten megsérültek. A lángok elfojtása több mint 48 órát vett igénybe, az égő épületekhez 105 tűzoltójármű vonult. A három hónap alatt összesen 851 négyzetméternyi épített terület égett le – közölték. A szakemberek hangsúlyozták, a 43 lakástűzből egyik helyszínen sem volt füstérzékelő, pedig ezek a tűz keletkezésekor azonnal jeleznek, amikor még van idő cselekedni. A legtöbb lakástűz nyílt láng használatára, valamilyen elektromos vagy fűtési hibára, illetve főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza. Az első negyedévben 17-szer riasztották szén-monoxid miatt a beavatkozókat, hárman szenvedtek enyhébb mérgezést.

Háztájit az asztalra: a helyi alapanyagokat, termékeket népszerűsítik

Az „Én is Hazait vásárolok” országos kampányt kiterjesztették, bővítik Békésben a „Háztájit az asztalra!” gasztroprojekttel. Összefogással a helyi alapanyagokat, termékeket népszerűsítik. Összekapcsolják az önkormányzatokat, termelőket az éttermekkel, szállodákkal, fesztiválokkal. Mindezzel ösztönzik a fogyasztást, és az ide érkező turisták, vendégek is megkóstolhatják, hazavihetik például a közfoglalkoztatásban előállított készítményeket. Minderről kedden, Békéscsabán tartottak sajtótájékoztatót.

Keresi a rendőrség a sofőrt

Kerékpárossal ütközött egy kocsi hétfőn Békéscsabán, a Gyulai út és a Körte sor kereszteződésében. Az autós felsegítette a biciklist, ám, mivel úgy tűnt, hogy a nő nem sérült meg, nem értesítették a rendőrséget. A nő azonban később bejelentést tett az esetről. A rendőrség kéri a fehér színű, dobozos kialakítású jármű vezetőjét, hogy a baleset körülményeinek tisztázása érdekében jelentkezzen a Békéscsabai Rendőrkapitányságon .

Washingtonban koncertezik a békéscsabai művész

Meghívást kapott Magyarország Washington D.C.-i nagykövetségére Tóth Péter. A békéscsabai származású zongoraművész pénteken lép fel a THIS for Diplomats Magyar Rhapsody Gálán, ahol magyar zeneszerzőkkel játszik magyar kultúrát ünneplő műsorban. Hírportálunknak elmondta, megtiszteltetés számára a felkérés. Májusban Floridába utazik, az Amerikai Liszt Társaság éves fesztiváljára, ahol három különböző koncerten lép fel. Júniusban Hollandiába készül, ahol egy rövid, öt koncertből álló turnét ad. Tervei szerint augusztusban hazajön, s nagy valószínűséggel szülővárosában, Békéscsabán is láthatja a közönség.

Meghosszabbítják a kiállítást

A nagy sikerre való tekintettel a Munkácsy Mihály Múzeum meghosszabbítja az „Égi csillag tiszta fénye — Evangélikusok énekeskönyve” című időszaki kiállítását. A múzeumban elmondták, az energiaválság okán elrendelt részleges zárvatartás miatt a különleges kiállítást eredetileg csak rövid ideig, március 28-tól április 16-ig láthatta volna a közönség, azonban a nagy érdeklődés miatt az intézmény végül a tárlat meghosszabbítása mellett döntött. Az evangélikus szlovákok nagyra becsült könyvét, a Tranosciust, valamint annak alkotóját és megalkotásának folyamatát középpontba állító kiállítást egészen április 30-ig a múzeum Zsilinszky Mihály Termében tekinthetik meg az érdeklődők.

Két versenyen is remekeltek a közgések

Megnyerték az országos középiskolai illemtani csapatversenyt a Közgé, azaz a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium tanulói, Aleksza Fanni, Fekécs Hanna Lili és Horváth Dóra. A lányok Bojtos Petrával kiegészülve a Békés Vármegye Önkormányzata által szervezett vármegyei hungarikumversenyen is győztek, bejutottak az országos fináléba. A tanulókat mindkét megmérettetésre Aradszky Ila készítette fel.

Békéscsabai diákok látogattak a Parlamentbe

A közelmúltban a BSZC Kemény Gábor Technikum tanulói látogattak el a Parlamentbe Herczeg Tamás országgyűlési képviselő meghívására. A politikus elmondta, a fiatalok kedves köszönő levelükben leírták, hogy életre szóló élményt szereztek azzal, hogy nemzetünk első számú épületének csodáját testközelből láthatták. A végzősök – a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt – középiskolai éveik első osztálykirándulásán vettek részt, amelynek egy különleges részét képezte az Országház bejárása.

Két villanyoszlop is kitört

Elektromos vezetékbe akadt egy teherautó platója hétfőn Békéscsabán, a Wágner utcában. A balesetben senki sem sérült meg, de a vezetéket tartó két fa villanyoszlop eltört. A helyi hivatásos tűzoltók az áramszolgáltató kiérkezéséig a területet biztosították, majd a helyszínt átadták a rendőrség munkatársainak – ismertették a katasztrófavédelemnél – adta hírül a Beol.hu hírportál.