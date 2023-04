Kékben ragyogott a Csabagyöngye Kulturális Központ

Közös gitározással, énekléssel hívták fel a figyelmet az autizmussal élők helyzetére Békéscsabán: kedden este kékben ragyogott a világnap apropóján a Csabagyöngye Kulturális Központ. Az intézményben nyolcvan önkéntes gitározott és énekelt közösen a jelenlévőkkel húsz dalt, a Mindig kell egy baráttól a Csak egy kék színű virágon át az Arra születtünkig. Az immár hagyományos rendezvényt a dél-alföldi régióban a legtöbb érintett családdal kapcsolatot tartó, békéscsabai Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány szervezte. Szántó Tamás kuratóriumi elnök és Szarvas Péter polgármester elmondta, az élmény arra emlékezteti majd a jelenlévőket az év más napjain, hogy vannak olyanok, akik másképpen gondolkodnak, mások a lehetőségeik, és időnként türelemre, támogatásra van szükségük.

Az ittas vezetés veszélyeire hívták fel a figyelmet

Az ittas állapotot szemléltető részegszemüveget is kipróbálhatták szerdán az érdeklődők a Csaba Centerben, a baleset-megelőzési bizottság rendezvényén. A rendőrség az akcióval a szabályos közlekedés fontosságára, az ittas járművezetés veszélyeire hívta fel a figyelmet. Deményné Tűri Zsanett rendőr hadnagy, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense hangsúlyozta: azok, akik azt követően ülnek autóba és vezetnek, hogy alkoholt fogyasztottak, nemcsak saját magukat, hanem a többi közlekedő épségét is veszélyeztetik. Ittasság esetén megváltozik a térlátás, csökken a reakcióidő és tompulnak a reflexek, az ittasok nem észlelik megfelelően a távolságokat, a méreteket, a sebességet – és ezek veszélyt jelentenek. Hozzátette: a rendőrök a közlekedés biztonságának javítása érdekében folyamatosan kiszűrik a forgalomból a szabálytalankodókat, így azokat is, akik ittasan vezetnek. Tavaly csaknem negyven olyan személysérüléses közúti közlekedési baleset történt Békés vármegyében, amelyet ittasan okoztak.

Gubis Mihályra emlékeztek

Kedden lett volna 75 éves Gubis Mihály békéscsabai képzőművész, aki 2006-ban vesztette életét tragikus körülmények között. Rá emlékeztek a barátok, az ismerősök kedden az Andrássy út 2. szám alatti társasháznál elhelyezett emléktáblánál, amelyen az olvasható, hogy abban a házban élt és alkotott 2005 és 2006 között a képzőművész. Emlékbeszédet mondott Erdősi Géza nyugalmazott muzeológus, a rendezvényen közreműködött a Dobszerda együttes.

Kortárs novellákból, életrajzokból szemezgettek

Jó hangulatban telt az az irodalmi est, amelynek kedden a Vízmű, azaz a BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium adott otthont. Köszöntőt mondott Szegedi Balázs, Békés Vármegye Önkormányzatának alelnöke. A program első felében Huszár Endre kortárs békéscsabai szerző novelláiból – a Mesélő utcanévtáblákból és a Kőbe vésett emlékekből – olvasott fel Tomanek Gábor, a Jókai színház művésze. A második etapban Réger Wanda színművész és Horváth Szabolcs műsorvezető ismertette József Attila, Arany János és Márai Sándor életrajzát, valamint olvasott fel a legismertebb műveikből.

Virágok és nőalakok elevenedtek meg

Békéstáji Tavasz címmel nyílt meg a Békéstáji Művészeti Társaság legújabb kiállítása kedden a Csabagyöngye Kulturális Központban. Gnandt János, a társaság elnöke elmondta, hogy tizennyolc művész csaknem negyven alkotása kapott helyet a tárlaton. Varga Tamás alpolgármester sorolta, hogy a költőket miként ihlette meg annak idején a tavasz, és hogy a téma a virágzással, a megújulással és az újjászületéssel a festészetben ugyancsak markánsan megjelenik, példaként hozta fel többek között Vincent van Gogh-ot, Édouard Manet-t és Sandro Botticellit. Hozzátette a tavasz ezúttal nem a tematikára utal, hanem az újrakezdésre, a Békéstáji Művészeti Társaság évadnyitására, amely tíz éve tölti meg tartalommal a tízéves Csabagyöngye Kulturális Központ egyik fontos terét. A tárlat egyfajta pillanatfelvétel is arról, hogy hol tart a tizennyolc alkotó. A kiállítást Cs. Tóth János művészeti író nyitotta meg.

Megszállták, magukénak akarták Békéscsabát

Megszállták és magukénak akarták a románok Békéscsabát az első világháborút követően – ez is kiderült a városvédő és városszépítő egyesület szabadegyetemi előadásán, amelyet kedden tartott Ugrai Gábor, az egyesület elnöke a Békés Megyei Könyvtárban. Felidézte, hogy miként érkeztek a cári orosz csapatok a településre 1849-ben a forradalom és szabadságharc leverésekor, illetve miként a szovjetek 1944-ben, a második világháború végén. Elmondta, hogy a román csapatok az első világháború után, 1919. április 26-án szállták meg Békéscsabát, és erről előtte egy kiáltványon tájékoztatták a helyieket. Az igazi felszabadulás 1920. március 29-én jött el: az antant nyomására távoztak a románok, és ekkor vonult be a magyar hadsereg .

Alapítványi bált rendeztek a Közgében

Alapítványi bált rendezett a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium, azaz a Közgé, valamint az Egészségesebb és Műveltebb Ifjúságért Alapítvány a minap az intézményben. Célként a középiskola informatikai eszközeinek fejlesztését tűzték ki. A rendezvényt Paláncz György igazgató nyitotta meg, a bál fővédnöke, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő pedig az intézmény kiemelkedő teljesítményeit hangsúlyozta beszédében. A műsorban tanulók és a Közgé munkatársai léptek fel .

Film inspirálta az Andrássy jótékonysági bálját

A nagy Gatsby című film inspirálta idén az Andrássy bált, amelyet a hagyományoknak megfelelően az aktuális 11. c. osztály szervezett – osztályfőnökük, dr. Kis Péterné – irányításával kedden az Andrássy gimnáziumban a jelenlegi andrássys diákoknak. Az 1920-as évek világába csöppentek az esemény résztvevői, ez határozta meg a dekorációkat és a „dresscode”-ot, vagyis a ruhákat is, mindenben az arany, a fekete és a fehér színek domináltak.

Megsérült egy fiatal a békéscsabai balesetben

Személyi sérüléssel járó baleset történt Békéscsabán kedden. A Jókai utca és az Illésházi utca találkozásánál 19 óra 45 perc körül egy rolleres fiú ütközött egy személygépkocsival. A vármegyei rendőr-főkapitányságon elmondták, hogy a 15 éves fiatal könnyű sérüléseket szenvedett.