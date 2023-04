A város mindenkori vezetése a rendszerváltozás óta igyekszik kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy minél kedvezőbb körülményeket teremtsenek a kerékpárosok számára – nyilatkozta hírportálunknak Kálmán Tibor, Békés polgármestere, aki maga is gyakran járja a települést biciklin. Mint kiemelte, a településen meghatározó közlekedési eszköznek számít a kerékpár, még talán jobban is, mint a megye több más helyén.

Éppen ezért, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk fejleszteni az infrastruktúrát

– tette hozzá Kálmán Tibor, aki elmondta, a közeljövőben egy TOP Plusz pályázat keretében elnyert támogatásnak köszönhetően korszerűsítik majd a Kőrösi Csoma Sándor utcán már meglévő kerékpársávot.

Egy több szempontból is fontos szakaszról van szó, egyrészt a békésiek, másrészt a turizmus szempontjából is, hiszen a sáv elhalad a gyógyfürdő mellett, illetve Dánfok, valamint a békési kishajó-kikötő felé vezet

– tette hozzá Kálmán Tibor.

A polgármester kitért arra, hogy az út- illetve járdafelújítások során ugyancsak figyelnek arra, hogy a kerékpárosok számára is kedvezőbb körülményeket teremtsenek.

Tavaly felújítottuk a Kígyó utcában, illetve a Csók zugban a járdát, valamint a Csók hidat

– emelte ki. –

A beruházásnak köszönhetően ezeken a részeken a kerékpárral közlekedők is biztonságosabban tudnak közlekedni, mert itt a gyalogosok mellett ők is sokat használják ezt a szakaszt.

Mint megtudtuk, a település belterületén négy, egymással összeköttetésben álló kerékpárút fut. Jelenleg több mint 18 kilométeren keresztül biztonságos kerékpárút-hálózat biztosítja a lakosság és a városon kerékpárral áthaladó turisták közlekedését.

– A jelenlegi kerékpár-hálózatunk megfelelőnek számít, ugyanakkor annak karbantartása fontos feladat, illetve a jövőben a lehetőségek függvényében szeretnénk majd bővíteni is a szakaszokat – tette hozzá. – Ezek szerepe egyébként egyre inkább felértékelődik, hiszen évről évre több gépkocsi közlekedik az utakon, éppen ezért fontos feladat, hogy a biciklisek biztonságát a lehető legjobban garantáljuk. Az utakhoz infrastruktúra is csatlakozik, az önkormányzat és a vállalkozások is kerékpártárolókat alakítanak ki, a biciklis turisták részére megállóhelyeket hoztak létre, Dánfokon pedig Kresz-pálya segíti a gyerekek közlekedési oktatását.

Kálmán Tibor kiemelte, arra is törekednek, hogy minél inkább felhívják a figyelmet a kerékpározás sportértékére, illetve egészséges életmódban, egészségmegőrzésben betöltött szerepére. Békés polgármestere szólt arról, hogy Gyula, Békéscsaba és Békés résztvételével idén májusban ismét megrendezik a Háromváros Kerékpáros Fesztivált, aminek Békés lesz a házigazdája annak apropóján is, hogy a települést ötven éve nyilvánították ismét városnak.