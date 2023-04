Kevermes és Nagykamarás közötti csomópontnál találkozott Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője a sajtó képviselőivel. Elmondta, ismét Kevermes kapcsán jelenthet be jó híreket, hiszen hétfőn látnak munkához a kivitelezők ezen az útszakaszon.

– Nagyon komoly összegeket emészt fel egy-egy ilyen beruházás, de Dél-Békés nem panaszkodhat, az elmúlt időszak kedvezett ennek a térségnek. A hatóság, a szakma odafigyeléséért köszönettel tartozunk. Ez a vidék sokat szenvedett a jó utak hiánya miatt. Most közel 5 kilométeren újul meg a Kevermes-Nagykamarás közötti út. Megkönnyíti az itt közlekedők, az agráriumban dolgozók mindennapjait – fogalmazott a politikus. Lantos Zoltán kevermesi polgármester örömtelinek nevezte a térség számára meghatározó újabb útberuházást.

– Ez az út mindig komoly kereskedelmi közlekedést bonyolított le. 1941-1956 között épült, csak részleges felújításokat végeztek itt. Most minden közlekedő megelégedését hozza meg a beruházás, amiért köszönetünket fejezzük ki – tette hozzá a polgármester. Nagykamarás településvezetője, Pelle István azt emelte ki, minőségi útvonalon, könnyebben juthatnak el a környező városokba, a határra is az itt élők. Reményét fejezte ki, hogy akár a kerékpáros turizmus is fellendülhet a jó útviszonyok hatására.

– Örömmel jelenthetjük be, hogy Békés vármegyében is megkezdődik a TOP-maradvány forrásból megvalósuló útburkolat-felújítási munka. Vármegyénkben ez 6 projektet jelent, összesen 14 kilométeren, 2,6 milliárd forint értékben. Ebben a választókerületben ez a 4,9 kilométeres útszakasz újulhat meg bruttó 565 millió forint értékben – sorolta a részleteket Cserkúti András, Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgató.

– Kevermesen a korábban felújított úttól kezdünk és elhaladunk Nagykamarás belterületi szakaszáig. A közel 5 kilométeres munkaterület átadása hétfőn lesz. A várható befejezés határideje 2023 augusztusa. Műszaki tartalmát tekintve javítjuk a leszakadt burkolatszéleket, ahol szükséges, cseréljük a pályaszerkezetet, a burkolat állapotától függően egy, illetve kétrétegű erősítő aszfaltburkolatot építünk be. Mindkét oldalon 1,5 méteres padkát alakítunk ki. Tartós burkolati jeleket festünk fel. A kivitelezés végén cseréljük a úttartozékokat (jelző- és útbaigazító táblák, útszélességjelző oszlop, acélszalagkorlát) – részletezte az igazgató a hétfőn elkezdődő munkákat.

Hétfőtől várhatók korlátozások A felújítás idején a közlekedők útszűkületre, sebességkorlátozásra, jelzőőrös, illetve jelzőlámpás forgalomirányításra számíthatnak. Kérik az arra utazók türelmét, megértését, hiszen a felújítás miatt a célba érési idő jelentősen megnőhet.