Amikor kimentünk a helyszínre, csak egy kislibát szorongatott, simogatott a markában Kenéz Sándor, ez a csöppség maradt életben. Hogy miként, az rejtély. A tűz okát vizsgálják, de felmerülhet az is, hogy a kályhából kipattanó szikra gyújthatta be a jószágok alá tett szalmát. Az egyetlen kislibára a hangja alapján talált rá a bérlő, az állat elbújva csipogott. Kenéz Sándornak biztosítása nincs, így neki kell elszenvednie a többmilliós kárt az állatok pusztulása és az épület megrongálódása miatt. A hodály fele égett, a tűz átterjedt a plafonra is, a tető azonban szerencsére épen maradt, köszönhetően annak, hogy a tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat.

– Lengyelországból hozták a szállítmányt, 13–14 hetes korukig nevelem a jószágokat – mondta Kenéz Sándor. – Szerdán este, éjszaka újabb ötezer kisliba érkezett volna, de természetesen le kellett mondanom. Belegondolni is szörnyű, mi lett volna, ha már azok is itt vannak.

Pálfi Jánossal is beszélgettünk a helyszínen, a férfi tűzoltóként dolgozott, de libázott is a telepen, amit a sógora működtet: – Egykoron a téeszé volt a telep, utána kezdtük használni – hangsúlyozta. – Túl nagy vigaszt nem tudtam nyújtani Sándornak, aki mindent megtett, hogy a lángokat megfékezze, az aljzaton sikerült is lényegében eloltania a tüzet, így az épület másik felére nem terjedt át. A plafonig felcsapó lángokkal viszont már nem bírt. A biztosítás nagyon drága, és ezen a telepen ilyen szerencsétlenség tudomásom szerint még nem fordult elő. Meg kell jegyeznem, a tűzoltók munkája példaértékű volt.

Fotók: Bencsik Ádám

Kenéz Sándor búcsúzáskor elmondta, máshol is nevel kislibákat, és ezt a telepet is rendbe hozza, hogy újra alkalmas legyen állattartásra. Szükség is van erre, hiszen sziszifuszi munka és hosszú idő lesz ezt a veszteséget ledolgozni.