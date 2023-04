Birz Györgyné 2010 óta dolgozott az idősek nappali ellátásában. Több mint tíz év alatt számos irodalmi versenyen az általa felkészített és támogatott jelentkezők kiváló eredményt, sokszor dobogós helyezést értek el. Juhász-Nagy Józsefné 2013-ban kezdte gondozói pályafutását a házi segítségnyújtásban. Érezhető volt, hogy hamar megtalálta a közös hangot az ellátottakkal, szívén viselte mindenki sorsát, amivel csak tudta, segítette őket. Sztán Jánosné 2011-től tevékenykedett gondozóként, teherbírása egyedinek mondható, mindig jutott ideje, és akart is segítő jobbot nyújtani a házi segítségnyújtásban részesülőknek, akik erőt meríthettek pozitív szemléletéből. Akkor is, ha bármilyen problémájuk akadt, és akkor is, amikor csak jó szóra volt szükségük.

Dr. Rákócziné Tripon Emese az oklevelek átadásakor kiemelte mindhárom dolgozó lelkiismeretes, áldozatos munkáját, empatikus hozzáállását és az ellátottak felé tanúsított türelmét, egyúttal boldog nyugdíjaséveket kívánt nekik.