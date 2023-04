Hugyik Zoltánra tényleg azt lehet mondani, hogy sokoldalú fiatalember. A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikum tizenkettedik osztályos diákja édesapjával vizslákat tenyészt, zenél és versmondó versenyeken vesz részt. Legutóbb a harmadik helyig jutott XV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen, de már készül a következőre – olvasható a delmagyar.hu összeállításában.

2019-ben, amikor kezdte az iskolát, a 9. évfolyamosok között Gyulán, az országos Simonyi Imre Emlékversenyen első helyezett lett.

– Már általános iskolában, elsős koromban is részt vettem mese- és versmondó versenyeken, de akkor még nem ilyen szép eredményekkel. Egy kis szünet után felső tagozatban kezdtem el a tanárommal komolyabban felkészülni ezekre a versenyekre – mondta a gyomaendrődi fiatalember.

A legutóbbi versenyen Arany A Hamis tanú című versét adta elő. Kedvencet választani nehezen tud, de azt mondta, szereti a balladákat, amelyek történeteket mesélnek el, és a kedvencei közé sorolta Radnóti Miklóst és Wass Albertet is.

Hugyik Zoltán harmadik lett a XV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen.

– Nehéz kedvenc verset választani, de A walesi bárdok és Radnóti Hetedik eclogája köztük van – tette hozzá.

Az Arany-balladákra visszatérve Zoltán azt mondta, a legnagyobb kihívás ezek előadásában, hogy ne legyen unalmas és egyhangú. A legutóbbi versenyre két hetet készült.

– A kisebbik része az, hogy meg kell tanulni a szöveget, az az egyszerűbb. A nehezebb az, hogy úgy tudjam átadni a hallgatóságnak, hogy érdekelje őket, és ne veszítsem el a figyelmüket – magyarázta.

A rövid és drótszőrű magyar vizslák tenyésztése mellett szaxofonozik és vadászkürtön is játszik, de közben már készül a következő versmondó versenyre is.

– Most hétvégén Vésztőn lesz a Sinka István vers-, énekelt vers és prózamondó verseny, arra készülök, majd utána két hét múlva Debrecenben is lesz egy versmondó verseny, és oda is megyek. Nem unatkozom – mondta. Arra a kérdésre, hogy miként osztja be az idejét ennyi elfoglaltság mellett, azt válaszolta, hogy egyelőre mindenre talál időt a tanulás mellett.