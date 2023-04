A hazai túzokállomány közel fele a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság területén él. A túzokkakasok pedig immár újra nászruhát öltenek és elkezdődik pusztáink tavaszi ünnepe, a dürgés – írta meg a nemzeti park.

Már teljes dürgést is észleltek

Hangsúlyozták, a legtöbb túzok a Dévaványai-Ecsegi pusztákon él. Itt idén nagyon korán elkezdődött a nászviselkedés, sőt már teljes dürgést is észleltek. A madarak továbbra is népes, 10-40 példányos csapatokban mozognak. A dévaványai határrészen, Kérsziget közelében ráadásul egy kivételesen nagy csoportosulást is megfigyeltek, melyben összesen 208 egyedet számoltak. A csapat döntően tojókból állt, de 15 fiatal kakas is volt köztük. Hét jelölt madarat is találtak, melyeket a korábbi években a dévaványai Túzokvédelmi Állomáson neveltek fel és repatriáltak. A hét madár közül egy 2011-es jelölésű volt a legidősebb. Arra, hogy ilyen népes, a kétszázas egyedszámot is meghaladó túzokcsapat együtt mozogjon, még nem volt példa a térségben.

A dürgőhelyeken azonban még csak alkalmanként látnak készülődő madarakat, amely egyedek a repcéken, lucernákon, ugarokon, és a zöldülő, zsenge gyepeken fordulnak elő, de egyelőre még nem állandó, hanem változó helyszíneken. Érdekesség, hogy március elején szokatlan helyen, a Szarvas környéki rizsföldeken is megjelent 5 túzoktyúk. Alacsonyan szálltak, majd leültek az egyik felszántott rizskazettában. Korábbi évekből már vannak eseti megfigyelések rizsföldekről, de ez nem a jellemző életterük. A most megjelent kisebb csapat minden bizonnyal a dévaványai állományhoz tartozik.

A Kis-Sárréten is jelentős számban élnek túzokok

A nemzeti parkon belül a Kis-Sárréten is jelentős számban élnek túzokok. Az elmúlt időszakban az átlagosnál is több példányt észleltek itt. A Vésztő környéki állományban a tojók egész télen kitartottak a repceföldeken. A napokban 43 példányt figyletek meg az egyik ilyen táblában. A kakasok nemrég érkeztek a Mágor környéki dürgőhelyre, 10-12 példány rendszeresen látható itt, de az intenzív nász még várat magára. A Mezőgyán környéki madarak a telet szokás szerint a Nagyszalonta térségében lévő repceföldeken töltötték, és még most is főként ott tartózkodnak. Itt is az átlagosnál nagyobb számban kerültek elő, a maximum a napokban elérte az 51 példányt, melyből 38 volt tojó. A kakasok közül néhányan már a mezőgyáni dürgőhelyeket is látogatják. A tavaly Mezőgyán határában, műholdas jeladóval ellátott madár szerencsére túlélte a tél megpróbáltatásait, jelenleg is a tojók csapatában tartózkodik.

A harmadik jelentős élőhelyükön, a Csanádi pusztákon március első hetében észleltek először a dürgési viselkedést. Ez azóta is folyamatosan tart, bár a változékony időjárás miatt még nem teljes intenzitással. A tradicionális Kopáncsi-pusztai dürgőhelyen pedig nyolc kakas tartózkodik. Közülük négy öreg, két középkorú és egy tavalyi fiatal kakas van, ők valamennyien az itteni állomány tagjai, de a dürgési időszakban megjelent egy eddig ismeretlen kakas is. A Csanádi puszták túzokállománya ugyanakkor 8 kakasból és 21 tyúkból áll.