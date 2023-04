Babák Mihálytól megtudtuk, a teljes beruházás összege 554 millió forint, amihez hozzá jön egy 100 millió forintos útfejlesztés, ami hozzá kapcsolódik. A polgármester tudatosította, le vannak maradva a pénzügyi teljesítéssel is, mert még nincs meg az ahhoz szükséges 75 százalékos készültség, ami szintén problémát jelent. Ráadásul az üzemeltető már használná az épületet, ám mivel az nem készül el határidőre, az önkormányzat előre láthatóan két hónapnyi bevételtől esik el, ami már önmagában anyagi kár számukra.

A polgármester hangsúlyozta, bíznak a legjobbakban, és természetesen ismét felszólító levelet küldenek a kivitelezőnek, figyelmeztetve a kevés teljesítményre, valamint arra, hogy jelenleg lényegében szerződésszegésben van.

Babák Mihály beszámolója után belülről is megtekintették az építkezést, ahol meg voltak elégedve a nagy terekkel, és az új, módosított főzőkonyha kirajzolódásával. Mint kiderült, a gipszkartonozás is szépen halad, tehát nem látja akadályát annak, hogy a többi szakember – például a gépészek és villanyszerelők – is dolgozni kezdjenek a helyszínen.

Ismét a külső terekhez érve a leendő szertár és raktár helyénél álltak meg a testület tagjai, amelynek Babák Mihály elmondása szerint már kész kellene lennie.

Végül a jövőbeni tervekre tért ki a polgármester. Elárulta, a pavilon elkészülte után egy igényes nyilvános mosdót is szeretnének az Erzsébet-ligetbe azért, hogy ne kelljen mindenkinek bejárnia a bérbeadott épületbe. Utóbbira térve elmondta, látványát tekintve maradtak az eredeti zöld színnél. Köré pedig terveznek a jövőben egy fedett büfét, és egy kisebb színpadot a különböző városi rendezvények számára. Csasztvan András a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója hozzátette, a terveket szemlélve alkalmasnak találja ezeket például a későbbi városi Majálisok helyszínének.