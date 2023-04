A magyar gazdaság lehetőségeiről tanácskoztak

A magyar gazdaság lehetőségei 2023-ban címmel tartottak kedden szakmai szimpóziumot Békéscsabán, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán. Az eseményt az egyetem és a Hallgatók a Hallgatókért Alapítvány közösen hívta életre. A konferenciára a vállalkozások, illetve cégek képviselőit is meghívták, nem titkolt szándék ugyanis, hogy a gazdasági kar egy gazdasági, szellemi közösségi, valamint tudásközponttá váljon a térség vállalkozásai számára. Prof. dr. Dux László és Szatmári György köszöntőbeszéde után dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, majd dr. Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskola és Vallástudományi Műhely iskolavezetője tartott előadást.

Polgári Estet tartottak Békéscsabán

A nemzeti blokk küldetése címmel tartottak Polgári Estet kedden Békéscsabán, a Fidesz irodában. Az esemény vendége Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője volt, akivel Herczeg Tamás országgyűlési képviselő beszélgetett. Huth Gergely elmondta, a portál él és működik, ráadásul van egy tényszerű, közéleti YouTube csatornája, aminek rengeteg – napi szintre leosztva mintegy 100 ezer – nézője van, és amit három hete törölt le a Google, mindenféle indoklás nélkül. Huth Gergely hangsúlyozta, az őket érő korlátozások ellenére sem adják fel, és a korábbi Pesti TV fül alatt minden műsorukat tovább vetítik, és elérhetővé teszik nézőik számára.

Schéner Mihályra emlékeztek a Meseházban

Megtelt a Meseház udvara kedden délután, a Szent Györgyi Albert Gimnázium (SZEGYA) Művészeti tagozatának diákjai együtt emlékeztek Schéner Mihályra egy kiállítás keretein belül. A tárlatot, amelyen az intézmény fotográfus, divat-, jelmez- és díszlettervező, illetve grafikus szakos diákjainak Schéner Mihály ihlette alkotásai láthatók, Novák Attila művészeti tagozatvezető nyitotta meg. Emlékeztetett arra is, Schéner Mihálynak köszönhető a mai Meseház épülete, ami az ő munkásságát öleli körbe.

Pénteken lesz a Lady Oscar bemutatója

Április 21-én, pénteken mutatja be a Békéscsabai Jókai Színház a népszerű vígjáték, az Oscar női változatát. A Lady Oscar című kamaradaraba '30-as évek maffiavilága után a mai divatvilágot idézi. Radó Denise rendező elmondta, lesz benne poén poén hátán, félreértés félreértés hátán, kavarodás kavarodás hátán, a néző minden pillanatban megdolgoztathatja a rekeszizmát. Ugyanakkor a komédia a legnehezebb műfaj, mert mindent tűpontosan ki kell dolgozni. A főszereplőt Komáromi Anett alakítja, aki kiemelte, tartás kell ehhez az erős jellemű, kemény, a külsőségekre nagyon adó karakterhez.

Könyvekkel mentik a kutyaéleteket

Kutyaéleteket ment meg könyvekkel Rostás Stephan békéscsabai felszolgáló munkahelye, az Andrássy úti Kornélia & Bár előtt. A fiatalember a Könyvet a kutyákért – Vegyél egy könyvet, és mentsd meg egy kutya életét! elnevezésű akciója már kedden délelőtt nagy népszerűségnek örvendett. A Békéscsabai Előre NKSE NB I-es női kézilabdacsapatának tagjai is csatlakoztak az akcióhoz, sőt, egy dedikált mezt is felajánlottak árverésre.

A legjobbak között állt helyt Czirok Nikolett

Ötödik helyezést ért el Priskinné Fekete Adrienn aranykoszorús békéscsabai kozmetikusmester tanulója a XVI. Országos Ilcsi Tanulmányi Verseny döntőjén. A kétsopronyi Czirok Nikolett elsőként az online, írásbeli fordulón remekelt, tizenöt iskola több mint hatvan indulója közül jutott be a legjobb tizenegybe. Az első, írásbeli fordulón rá bizonyított biológiából, kémiából, anyagismeretből és laborgyakorlatból. Ő képviselte Békés vármegyét Budapesten, ahová vinnie kellett a saját modelljéhez készített kezelési tervet, sőt sorsolt modellhez is el kellett készítenie ugyanezt, emellett arc- és dekoltázsmasszázst is be kellett mutatnia. Kétfős zsűri bírálta a versenyzőket, Czirok Nikolett végül a középmezőny elején, az ötödik helyen végzett. Elmondta, a megmérettetés a különleges élmény mellett fontos tanulási folyamatot is jelentett számára, segítette a záróvizsgára való felkészülését.

Stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja

A tizenötödik héten is vizsgálták a szennyvizet Békéscsabán. A megyeszékhelyen jelenleg a tendencia stagnál, a koncentráció pedig emelkedett.

Közvetlen szerelvény megy a Balatonra

Közvetlen szerelvény indul Békéscsabáról a Balatonra, Tapolcára a nyár folyamán. A 29-es, Budapest-Székesfehérvár-Tapolca és a 120-as, a Budapest-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza-Curtici vonalak menetrendjében már fel is tüntették a vonatot „Csabai tekergő” néven. A szerelvény csak bizonyos időszakban és napokon fog közlekedni (58-as számú jelöléssel) június 15-től augusztus 25-ig, szombati és vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerint.

Tört-zúzott a férfi a vasútállomáson

Betört egy ablaküveget egy férfi Békéscsabán, a vasútállomáson kedden késő este. Állítása szerint lekéste a vonatát, ezért lett indulatos. A Békéscsabai Rendőrkapitányság garázdaság vétség elkövetésével gyanúsítja.

Kilencvenhat órán át fogták a harcsákat

Kilencvenhat órán át fogta a harcsákat a békéscsabai Málik Csaba, Kovács Tibor és Czövek János alkotta Fás tavi „K”rémek csapat. A trimuvirátus a rendkívül előkelő harmadik helyen végzett a Hírös Yacht leveleki harcsafogó versenyen. Négy nap alatt összesen huszonöt halat fogtak, amiből egy 15 kilogrammos volt a legnagyobb, de több, 10 kilót meghaladó súlyú harcsát is a partra emeltek. Emellett volt egy hatalmas példány, amivel akár a verseny Big Fish, azaz a legnagyobb fogás díját is kiérdemelhették volna, az óriás azonban a csónakból való fárasztás közben „meglépett”.