Püski Edit projektmenedzser elmondta, hogy a projekt a fenntarthatóság, valamint a jelenség alapú oktatás témakörében a finn és magyar jó gyakorlatok bemutatását, adaptálását, oktató videók és egy jó gyakorlatokat tartalmazó kézikönyv készítését tűzte ki célul.

A projektben a békéscsabai Jankay, valamint a közép-finnországi Jyväskylä városában lévő Tikka iskola öt-öt pedagógusa dolgozik együtt mintegy fél éve. Nemrég a magyar szakemberek jártak az északi országban, egy projekthéten, most pedig a finn kollégák érkeztek Békéscsabára és kapcsolódtak be a Jankay projekthetébe. Püski Edit hangsúlyozta: a jó gyakorlatok megfigyelése és adaptálása mindkét pedagóguscsapat számára fontos, hiszen ahogy mi tudunk tanulni a finnektől, ők is látnak jó példákat nálunk.

A projektmenedzser kiemelte: a fenntarthatósággal kapcsolatos felelősségtudat kialakítása az oktatásban a jelenség alapú módszertannal a leghatékonyabb. Hiszen a gyerekek tapasztalati formában találkoznak a megoldási lehetőségekkel, mint az újrahasznosítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel, az úgynevezett fast fashion hatásaival, a papírmerítéssel, az ételhulladék kezelésével.

A finnek egy hetet töltöttek Magyarországon: hat napot Békéscsabán, egyet a fővárosban. A jó vendéglátást a Jankay pedagógusai biztosították számukra. Az északiak a megyeszékhelyen megismerkedtek a helyi kultúrával, ellátogattak a Haluska tanyára, sétáltak a Munkácsy Negyedben, jazz koncerten szórakoztak a Meseházban, de eljutottak a Gyulai Várfürdőbe és a gyulai várba is.