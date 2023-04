Erdős Norbert országgyűlési képviselő gratulált a komlósi szlovákoknak. Felidézte, milyen források érkeztek az elmúlt 12 évben a városba és megjegyezte, négyszeresére emelkedtek a nemzetiségek támogatása.

– Tótkomlósi szlovák felmenőkkel, országgyűlési képviselőként közösen, szívből kell ennek örülnünk. A szlovákok Tótkomlóson a jövőben is számíthatnak rám, mint a választókerület más települései. Itt is megbizonyosodtam minden látogatásomkor, hogy milyen elkötelezettek az itt élők a múltjuk, hagyományaik ápolásában. Ehhez én is partnerük kívánok lenni – mondta a politikus.