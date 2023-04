Békéssámson polgármestere, Annus István közösségi oldalán arról számolt be, már évek óta gond és probléma, hogy többen, az ott közlekedők, nem veszik figyelembe, hogy ott gyerekek, akár figyelmetlen és szeleburdi kicsik s nagyobbak jönnek s mennek.

Nem kellő óvatossággal és sebességgel közelítik meg az iskola előtti részt az autósok, ez valós veszélyt jelent.

– Ezért sebességkorlátozó táblát és forgalomlassítót helyeztünk ki, hogy biztonságosabbá tegyük az iskolába járó gyerekek, szüleik és az ott dolgozók mindennapjait. 30-as táblát helyezünk ki a Liget sor-Andrássy utca sarkára is, hogy a szabadidő-park és a műfüves pálya, valamint a játszótér előtti részen is lassítsuk a forgalmat – számolt be a változásokról a település vezetője.