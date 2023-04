A szeghalmi önkormányzat Facebook oldalára kikerült tájékoztató szerint az olyan kutakról van szó, amelyek együttesen teljesítik azokat a feltételeket, miszerint a létesítmények karszt- vagy rétegvizet nem érintenek, évente legfeljebb 500 köbméter vízigénybevételűek, épülettel rendelkező ingatlanon vannak, házi ivóvízigényt és háztartási igényt elégítenek ki, nem szolgálnak gazdasági célú igényt, illetve a kérelmező, azaz a tulajdonos magánszemély.

Azt már dr. Bacsa Vendel békéscsabai jegyző ismertette, hogy az ezen körbe tartozó fúrt és a vert kutak esetében a jegyző engedélye szükséges kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez. Így a jövőben létesítendő kutakra előbb létesítési, majd üzemeltetési; a már meglévő, viszont engedéllyel nem rendelkező kutakra fennmaradási; az engedéllyel rendelkező meglévő kút megszüntetéséhez pedig megszüntetési engedélyt kell kérni.

A hatósági eljárás a polgármesteri hivatal közigazgatási osztályán zajlik. Annak részleteiről, valamint az ügy indításához szükséges nyomtatványokról a városháza oldalán adnak bővebb tájékoztatást.

Fontos, hogy az adatlap és a kérelem benyújtásához szükséges megfelelő végzettséggel rendelkező kútfúró nyilatkozata és aláírása is. A szakember a kút paramétereiről nyilatkozik a kérelem szignózásával. Meg kell adni azt is, hogy vélhetően mikor létesítették a kutat.

Mentesülnek a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azok a létesítők és üzemeltetők, akik a vonatkozó jogszabály módosítása előtt engedély nélkül fúrattak vagy ásattak kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezik – hangsúlyozta dr. Bacsa Vendel jegyző.

Ez azt jelenti, hogy a jogalkotó haladékot adott az engedély nélküli kutak létesítői, üzemeltetői számára év végéig azért, hogy az eljárást megindítsák, addig bírságot sem kaphatnak.

A téma a szeghalmi képviselő-testület nemrég tartott ülésén is szóba került. Hegyesi Zsuzsanna önkormányzati képviselő szerint elég nagy felháborodást váltott ki, hogy milyen eljárásra van szükség, mivel sok ingatlan cserélt gazdát az elmúlt időszakban, és a mondhatni talált kutakról nem rendelkeznek konkrét információkkal. Ráadásul szükség van egy leírásra is a létesítmények kapcsán, amit nyilvánvalóan pénzért lehet megcsináltatni. Saját felvetését is megválaszolta: akkor is indítani kell eljárást, ha valaki megszüntetné, nem tartaná fenn a kutat.

Macsári József polgármester hozzátette: ismeretei szerint nincs a városban olyan szakember, aki leírást tudna adni a kutakról, tehát csak kihívni is költséget jelent. A téma kapcsán hangsúlyozta, hogy fontos a vízbázis védelme. Ugyanakkor szerinte nem veszélyezteti a vízbázist egy olyan otthoni kút, amellyel 10-15 méter mélyről veszik ki a vizet, mivel szinte ugyanarra a területre locsolják vissza, nyilván nem viszik el több kilométerre.