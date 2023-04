Nagy horderejű, Mezőberény életében kiemelt fontosságú fejlesztés valósulhat meg, aminek köszönhetően még jobb körülményeket tudunk az ellátottak számára biztosítani – fogalmazott Siklósi István. A település polgármestere elmondta, az úgynevezett TOP Plusz program keretében 179 millió forintot nyert el az önkormányzat a beruházásra.

Kiemelte, az épület jó állapotú, így a projekt kifejezetten az intézmény energetikai fejlesztését szolgálja.

– Az önkormányzat a fejlesztéssel biztosítani kívánja a korszerű, energetikailag hatékony feltételeket, amivel még jobb, még modernebb körülmények között valósulhat meg az idősek ellátása a településen – hangsúlyozta Siklósi István, aki kérdésünkre elmondta, a projekt befejezési dátuma 2025. február vége. Kitért arra, hogy a város nem csak a pályázati források segítségével próbál lépni az energiahatékonyság, illetve a környezetvédelem érdekében, hanem saját forrásból tíz intézményre telepítenek napelemeket. A munkálatok várhatóan májusban elkezdődnek, és azt követően rövid időn belül el is készülnek.

Megyeriné Pénzes Mária, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója elmondta, a beruházás során az épület homlokzat- és hőszigetelést kap, cserélik a külső nyílászárókat, új hőtermelő berendezést telepítenek, illetve 24 kW-os napelemes rendszert telepítenek. További cél az épület projektarányos akadálymentesítése. A szakember ezt követően bemutatta intézményük, illetve bentlakásos idősek otthona működését. A Puskin utcai idősek otthona 50, míg a mostani a fejlesztéssel érintett Juhász Gyulai utcai intézmény 52 férőhelyes. Utóbbi telephelyen 25 dolgozó látja el a feladatokat, szakképzett ápoló-gondozók, valamint szintén szakképzett technikai munkatársak. Emellett az intézmény igazgatása is az épületben kapott helyet. Jelenleg is hetvenkilencen várnak arra, hogy valamelyik idősek otthonába bekerülhessenek, amit mutatja, hogy az intézményeknek, illetve az ott zajló munkának mennyire kedvező a megítélése.

Dankó Béla országgyűlési képviselő nagyon fontos lépésnek nevezte az elkezdődött beruházást, amely megítélése szerint jól illeszkedik a mezőberényi fejlesztések sorába.

Mint elmondta, 2017 óta az önkormányzatot és a vállalkozásokat is beleértve összesen mintegy 9 milliárd forint értékű pályázati forrás érkezett Mezőberénybe. Úgy vélekedett, a közösségek számára az egyik legfontosabb szolgáltatás az idősek ellátása, egy közösség fontos értékmérője, hogy miként foglalkoznak az idősekkel, és látszik, hogy a városban kiemelten kezelik ezt a kérdést. Hangsúlyozta, egy kívül-belül, épített és természetét tekintve egyaránt szép, illetve rendezett intézmény további korszerűsítése kezdődött el. Hozzátette, a mezőberényi projekt célja nem az épület felújítása, hanem az energiahatékonyság erősítése.

A klímacélokkal is jól haladunk

Az energiahatékonyság kapcsán Dankó Béla szólt arról, hogy a háborúra Európa nem feltétlenül adott jó válaszokat, hiszen megnőttek az energiaárak, amely inflációt és egyéb áremelkedéseket generált. Kifejtette, a kormány a rezsicsökkentés fenntartásával védi a lakosságot. Az átlagfogyasztásig a hazai lakossági felhasználók továbbra is a legolcsóbban jutnak földgázhoz, és a második legalacsonyabb áron villamosenergiához Európában.

Szólt arról, hogy a 2030-ra kitűzött magyar klímacélokat akár már 2024-ben, a 2050-es törekvéseket pedig az évtized végére valóra válthatjuk. Mint kifejtette, az eredetileg 2030-ra tervezett 6000 megawatt naperőmű kapacitás várhatóan már két éven belül rendelkezésre áll, a következő évtized elejére az előzőleg vállalt teljesítmény több mint duplája is elérhető lehet.