Kmetykó János elmondta: az épület eredete 1999-re tehető, amikor az önkormányzat elhatározta, hogy a négy helyszínen működő középiskolát egy épületbe kell vinni. Többször is elutasították a város pályázatát, aztán 2005-ben nyert rá támogatást, akkor bízták meg a tényleges tervezéssel. Az építkezés aztán másfél évig zajlott.

A tervezés előtt egy héten át járta a környéket, azt vizsgálva, hogy a leendő, összesen 5000 négyzetméter alapterületű és háromszintes épület hogyan illeszkedhet majd megfelelően a környezetébe.

A munka során szorosan együttműködött az intézmény vezetésével, rengeteg különleges igény merült fel, például az, hogy tartsák meg a tornaterem épületét, amelyet aztán teljesen felújítottak, illetve a Justh Gyula utca felőli szárnyat is, amelyet átalakítottak és bővítettek.

Külön szólt az auláról is, és hogy számos középület sarkában helyeztek el aulát. Elvileg kupolás bevilágítást terveztek ennél az épületrésznél, de végül ez nem valósult meg, igaz, utólag is lenne lehetőség ennek megoldására. Szempont volt, hogy az aula legyen egybenyitva az étteremmel, a zsibongóval, és így, a galériával együtt az egész diáksereg elfér a központi részben. Maga az épület egyébként tornatermi, tantermi, éttermi és igazgatási szárnyra, valamint az aulára tagozódik.

Kiemelte: az iskolákban általában a nagy zajt a folyosóajtók csapódása okozza, ezért itt egyetlen folyosóajtót sem tervezett, az egész épület egy légtér.

Hogy külső jegyekben is illeszkedhessen az egyébként műemlék telken megvalósult épület a környezetébe, régen is divatos téglaburkolat került a homlokzatára, így annak felújítására jó pár évig nem lesz szükség. Arról is beszélt: a földrengésbiztos, teljesen akadálymentes épület optikailag alacsonyabbnak tűnik, mint amilyen valójában.

A Közgé, azaz a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium igazgatóhelyettese, Sági Krisztina elmondta, hogy a középiskolát 1926-ban, csaknem száz éve alapították, és hogy a benne folyó munka alapján mindig is előkelő helyet foglalt el, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal idei rangsora szerint az ország hatodik legjobb technikuma. Évfolyamonként öt osztály, 150 diák tanul a középiskolában, és az elmondások alapján az épület aulája rögtön megfogja a fiatalokat.