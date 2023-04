Lendületet adnának az ifjú polgárőr centrumnak

Közgyűlést tartottak a napokban a Békéscsabai Ifjú Polgárőr Centrumban. Az eseményen Herczeg János, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenlévők megállapodtak abban, hogy újra kell éleszteni a személyi változások miatt vegetáló polgárőr egyesületet. Ennek jegyében tisztújítást kell tartani, mivel a tisztségviselők mandátuma lejárt, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyesület jogszerűen, az elvárásoknak megfelelően működjön. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták, hogy tisztújítással egybekötött évértékelő közgyűlést kell tartani.

Mozifilmek, musicalek dalait adták elő a Csabagyöngyében

Két vegyeskar adott koncertet hétfőn este Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban. Ikonikus mozifilmek betétdalai, megfilmesített musicalek számai hangzottak el hétfőn este a Csabagyöngye Kulturális Központban, amikor a tavaszi fesztivál keretében élőzenei kísérettel színpadra lépett a békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar és a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar.

Hármas karambol: kamion és két személyautó ütközött a csabai elkerülőn

Kamion és két személyautó ütközött a 44-es főút Békéscsabát elkerülő szakaszán, Gyula irányában, a 124-es kilométernél kedden délelőtt, néhány perccel kilenc óra után. Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, a kamion valamilyen okból megállt az úton. Fékezve ugyanígy tett a mögötte érkező személyautó is. Ezután is jött egy gépkocsi, ami már nem tudott megállni, és rálökte az előtte lévő autót a kamionra. Személyi sérülés nem történt. Várszegi György, a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, műszaki mentés céljából a békéscsabai hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre. A mentők is kiérkeztek, de senkit nem kellett ellátni, kórházba vinni.

Csónakos harcsafogó verseny a Fás-tavon

Több év szünet után múlt hét végén, péntek délutántól vasárnap délelőttig ismét csónakos harcsafogó versenyt rendeztek a békéscsabai bányatavak legnagyobb tóegységét adó Fás-tavon – tájékoztatott a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Mint megtudtuk, egy szűken 9 kilogrammos bajszos jelentette a verseny legnagyobb halát. „A szerény eredmény kapcsán azonban meg kell jegyezni, hogy több 10-20 kilogramm közötti hal közvetlenül csónakba emelés előtt akadt le a horogról, sőt egy kapitálisabb egyed, némi csónakvontatás után háromfelé törte a horgász botját” – írta a KHESZ.

Békéscsabai tarolás kick-boxban Ausztriában

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg az ausztriai Mattersburgban (Nagymarton) az ASVÖ Junior Challenge-versenyt. A B-kategóriás nemzetközi viadalon hat ország sportolói indultak el. A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület Debreczeni Dezső mester vezette point-fighting csoportja indult el, a fiatal tehetségek közül többen más szabályrendszerben is megmérették magukat, nem is eredménytelenül, amit a megszerzett 16 arany-, 14 ezüst- és 6 bronzérem is jelzett. A versenyen elindult 26 csapatból toronymagasan a JALTE-Debreczeni team nyerte az éremtáblázatot, így rendkívül eredményesnek bizonyult a mattersburgi kirándulás.A nagymartoni viadalon a nemzetközi bírói karban bíráskodott a füzesgyarmati Gasparik Róbert A-kategóriás nemzetközi WAKO bíró is.

Konter László is a Jókai színház Mennyei Társulatának tagja lett

Kedden helyezték el Konter László, a Békéscsabai Jókai Színház egykori igazgatójának fényképét az intézmény aulában, a Mennyei Társulat tagjai közé. A résztvevők egy perces néma csenddel emlékeztek az egykori igazgatóra. Ezután Liszi Melinda szavalt el József Attila: Tanítások című művéből egy részletet. Konter László Jászai Mari-díjas rendező életének 79. évében, hosszan tartó betegség után február 23-án hunyt el.

Erdőben elrejtőzött migránsokkal és kábítószerrel indult Olaszországba

Vagyoni haszonszerzés céljából, több embernek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés és kábítószer birtoklásának bűntette miatt kezdeményezte a Gyulai Járási Ügyészség egy 52, éves török állampolgárságú, de Németországban élő férfi letartóztatását. A férfi anyagi haszonszerzés céljából szándékosan segítséget nyújtott hat külföldi, négy pakisztáni és két Srí Lanka-i állampolgárnak abban, hogy idén április 16-ára virradóra illegálisan, a zöldhatáron keresztül átlépjék a Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltséghez tartozó román-magyar államhatárt.

A Szegya csapata nyerte a lövészversenyt

A Békéscsabai Szakképzési Centrum és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés Megyei Szervezetének közreműködésével rendezték meg a II. BSzC-MATASZ Lövészversenyt. Az ünnepélyes eredményhirdetést hétfőn tartották a BSZC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégiumban. A verseny szervezője Gregor László tartalékos százados, a MATASZ városi elnöke, illetve Gyurkó Attila, a BSZC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium oktatója volt. Tálas József Csaba igazgató elmondta, a tavalyi versenynek nagyon kedvezőek voltak a tapasztalatai, így idén BSZC-szintű versenyt szerveztek. Gulyás László nyugállomány alezredes ismertette, 23 éve rendezik már meg a honvédelmi versenyt a vármegyében, amiből két évvel ezelőtt egy technikai elemet, a lövészetet kiemelték, ami véleménye szerint a legkatonásabb, legnagyobb fegyelmezettséget igénylő sportág, szakág. Az eredményhirdetésen az is elhangzott, a megmérettetéssel kapcsolatban több jövőbeli tervük is van a szervezőknek.

Békés vármegyei siker a terepfutó bajnokságon

Felsőtárkányban rendezték meg április 20-án a Belügyminisztérium Országos Terepfutó Bajnokságát. A több mint 400 versenyző között a Békés vármegyei rendőrök igen szép teljesítményt nyújtottak. Csapatban a nők mezőnyében első helyezést ért el a Gyebnár Éva rendőr főhadnagy, Petneházi Krisztina rendőr százados és Szilágyi Ilona rendőr százados alkotta hármas. A győztes csapat valamennyi tagja a Békéscsabai Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot. Egyéniben, 2000 méteres távon Gyebnár Éva megnyerte a versenyt, Petneházi Krisztina ötödik lett. A férfiak mezőnyében, az egyéni 4000 méteres számban Vásárhelyi Zoltán, a Sarkadi Rendőrkapitányság hadnagya és a Békési Rendőrkapitányságról Machlik János rendőr főtörzszászlós indult, Vásárhelyi Zoltán hetedikként ért célba.

Negyvenedszer szavaltak az iskolák legjobbjai a csabai versmondón

Negyvenedik alkalommal rendezték meg hétfőn délután a József Attila városi szavalóversenyt a Lencsési Általános Iskolában. A jeles évforduló és a Petőfi 200 emlékév tiszteletére a házigazda intézmény diákjai Hajtmann Ildikó művésztanár által szerkesztett zenés-verses műsort adtak elő. Vida András köszöntője után elmondta, először a ’81-82-es tanévben tartották meg a viadalt az akkori József Attila iskolában. A versenyt Zalán Tibor József Attila-díjas író, költő, drámaíró, dramaturg nyitotta meg, aki kiemelte, a vers nemzetközi nyelv, a szeretet nyelve, amihez lélek kell; a gyermekekben pedig az a legtisztább, a legnagyobb. Mihálik Ágnes, aki 2009 óta szervezi a szavalóversenyt, elmondta, összesen hatvanegy tanuló nevezett tizenegy iskolából.