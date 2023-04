A sarkadi fiatalember kilencedik éve foglalkozik ezzel a tevékenységgel főállásban, rengeteg helyen járt már, így hazánk számos táján, illetve a határon túli magyar területeken is. Hivatása mellett rengeteg karitatív akcióban vállal szerepet, illetve ő maga is szervez ilyen eseményeket. Mint mondta, nagyon lényegesnek tartja, hogy lehetőségei szerint segítsen, illetve felhívja mások figyelmét is annak fontosságára.

Elsőként a siket gyerekeket támogatta ilyen módon Budapesten, de a Dunántúlon, Debrecenben, Sárospatakon, illetve Békésben is több helyen is támogatott már nehéz sorsú, beteg gyermekeket, a kezdeményezést mindenütt kedvezően fogadták.

Mint megtudtuk, a program mindig hasonló módon zajlik. A fiatalember óriásbuborékot fúj, majd lufit hajtogat, a segíteni akaró érdeklődők pedig egy dobozba, egy becsületkasszába tehetik be azt az összeget, amellyel támogatnák a nemes ügyet, ebben az esetben a kisfiú gyógykezelését. A dobozt minden esemény végén érintetlenül átadja a családoknak. A szerdai eseményen 100 ezer 500 forint gyűlt össze, amit a szülők a gyakori szegedi gyógykezelésekhez elengedhetetlen utazásokra fordítják. A gyulai programon egyébként maga a család is jelen volt.

Gergő pénteken délután ugyanilyen programon vár mindenkit Békéscsabán, a szökőkutaknál, ahol Józsa Petra Hanna gyógyulását lehet majd támogatni.