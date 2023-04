A pályázatra 38 alkotás érkezett, melyeket szakmai zsűri értékelt és közönségszavazás is indult a szervezet honlapján. Szerdán pedig a Reibel Mihály Művelődési Házban kiállították a gyermek által készített rajzokat, kihirdették az eredményeket és átadták a díjakat – adta hírül Szelezsán György, Elek polgármestere.

Részletezte, a szakmai zsűri az értékelésnél többek között olyan szempontok figyelembevételévvel pontozott, hogy mennyire témahűek az alkotások, azok mennyire adják vissza a húsvéti hagyományok jellegét, milyen a kidolgozás finomsága, milyen a téma kreatív megjelenítése, illetve mennyire tölti ki a teret a fő mondanivaló.

A beérkezett 38 pályamunka közül az alábbi eredmények születtek:

1. osztály:

I.helyezett: Szücs Zselyke – Dr. Mester György Általános Iskola

II.helyezett: Gera Dóra – Eleki Román Általános Iskola

III.helyzett: Baráth Edvin – Eleki Román Általános Iskola

2. osztály:

I.helyezett: Vrbovszki Katalin – Eleki Román Általános Iskola

II.helyezett: Kotroczó Boglárka – Dr. Mester György Általános Iskola

III.helyezett: Rádai Nelli Roxána – Eleki Román Általános Iskola

3. osztály:

I.helyezett: Lőrincz Bernadett – Eleki Román Általános Iskola

II.helyezett: Nagy Heléna Mária – Eleki Román Általános Iskola

III.helyezett: Balog Virág Erzsébet – Eleki Román Általános Iskola

4. osztály:

I.helyezett: Szücs Lara – Dr. Mester György Általános Iskola

II.helyezett: Truczán Zsanett – Eleki Román Általános Iskola

III.helyezett: Stumpf Benett – Eleki Román Általános Iskola

5. osztály:

Kovács Kata – Eleki Román Általános Iskola

Kata egyedüli pályázóként indult az 5. évfolyamon, nem volt kivel értékelni a rajzát, így különdíjra javasolták.

Közönségdíj:

Szücs Lara – Dr. Mester György Általános Iskola (228 like)

Kotroczó Boglárka – Dr. Mester György Általános Iskola (189 like)

Abrudán Zselyke – Eleki Román Általános Iskola (165 like)