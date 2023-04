Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, az eseménnyel arra is szerették volna felhívni a közvélemény figyelmét, hogy az injekciót nem elég egyszer beszerezni, hiszen azt nem lehet évekig tárolni, hanem időnként újat kell beszerezni. Mint kiemelte, a készítményeket ezúttal is az Egészséges Városért Közalapítvány finanszírozásában szerezték be.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, az EpiPen kapcsán egy újabb, országos szinten is példás összefogás és együttműködés alakult ki a helyi oktatási-nevelési intézményekkel.

– Mindenki nagyon segítőkész és nyitott volt – hangsúlyozta. Az elnök szólt „nagykövetük”, Hajduné Dávid Veronika szerepéről, aki népszerűsítette a kezdeményezést.

Dr. Görgényi Ernő: a készítményeket ezúttal is az Egészséges Városért Közalapítvány finanszírozásában szerezték be.

Mint ismert, a fürdővárosban az országban is az elsők között biztosítottak valamennyi oktatási-nevelési intézmény számára EpiPent, a gyulai példát azután a megyében és hazánkban is számos helyen vették át. Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed kiemelte, egyetlen emberi élet is felbecsülhetetlen érték, és a gyulai akciónak köszönhetően pedagógusoknak, iskolai dolgozóknak köszönhetően már két gyermek életet mentették meg.

Az eseményen virágcsokorral köszöntötték Dobay Brigittát, a gyulavári Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény megbízott tagintézmény-vezetőjét és Somogyi Csillát, az 5. számú Általános Iskola iskolatitkárát. Ők ketten használták már az EpiPent, hogy segítsenek diákoknak.

Hajduné Dávid Veronika: senki ne féljen használni az Epipent.

Somogyi Csilla felidézte, hogy szinte pontosan egy éve, tavaly április 12-én volt szükség a készítményre, amikor testnevelésórán egy kislányt a nyakán megcsípte egy darázs. A gyermek arca bedagadt, nehezebben nyelt, így az iskolatitkár tétovázás nélkül beadta az EpiPent. Előtte határozott mozdulattal levette a védőkupakot, majd beleszúrta a kislány combjába az injekciót, amit öt másodpercig az érintett testfelületen tartották. Ezután lefektették a gyermeket, megpróbálták megnyugtatni, az iskolatitkár pedig hívta a mentőket, illetve értesítették az édesanyát.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, a kislány az anafilaxia összes tünetét produkálta, bedagadt a nyelve, gombócérzet volt a torkában, nehezebben lélegzett.

– Minden ok megvolt a készítmény használatára, így megmentették a gyermek életét – fogalmazott. – A kislányt megfigyelték a kórházban, majd hazatérhetett.

Hajduné Dávid Veronika arra hívta fel a figyelmet, hogy senki ne féljen használni az Epipent, mert azzal rosszat nem tehetnek, de életet menthetnek.