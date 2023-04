Bűnszövetségben követhették el a bűncselekményt

A vádirati tényállás alapján a másodrendű vádlott, egy szegedi-algyői férfi vagy húsz éve kábítószer-fogyasztó, és a drogot az elsőrendűtől szerezte be, aztán kereskedett is speeddel. A harmadrendű vádlott, egy mindszenti férfi ugyancsak az elsőrendűtől vásárolt, majd terítette is az anyagot – marihuánát, hasist, extasyt –, és a beszállítóval egyeztettek a minőségről. A negyedrendű vádlott, egy debreceni férfi speedet vásárolt az elsőrendűtől, hogy azt ismerőseivel közösen elfogyassza, de értékesített is. A rendőrök az első-, a másod- és a harmadrendű vádlottnál tartottak házkutatást: mindenhol találtak kábítószert, az elsőrendűnél pedig digitális mérleg is előkerült.

A főügyészségen az első-, a másod-, a harmad-, a negyed- és a hetedrendű vádlottal szemben bűnszövetségben, az ötöd- és hatodrendűvel szemben pedig bűnsegédként elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt emeltek vádat. Azt indítványozták: ha az előkészítő ülésen beismerik tettüket, akkor ítéljék az elsőrendűt 15 év, a másodrendűt 10 év, a harmadrendűt 9 év, a negyedrendűt 6 év, az ötödrendűt 8 év, a hatodrendűt 5,5 év, a hetedrendűt pedig 10 év fegyházbüntetésre. Emellett szabjanak ki pénzbüntetést is öt vádlottal szemben: az elsőrendűre 5 millió, a másodrendűre és a harmadrendűre 2,5-2,5 millió, a negyedrendűre és a hetedrendűre pedig 1,5-1,5 millió forintost.