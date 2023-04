Harmincnál is többen érkeztek a Mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelődési Központnak és a kézműveseinek a közreműködésével meghirdetett alkalomra. Jankó Erzsébet irányításával mindenkinek sikerélménye volt. Elmesélte hírportálunknak, hogy a jól sikerült húsvéti kézműves foglalkozáson növényi rátétes, berzselt tojásokat készítettek. A másik sikertermékük volt a dekorgumi alapanyag felhasználásával készült hűtőmágnes. Húsvéti kifestőket is lehetett színezni, hiszen érkeztek kisgyermekes családok is.