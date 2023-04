Tapodi Krisztián békéscsabai diakónus testközelből láthatja majd a Szentatyát, ugyanis az egyházmegyéből őt választották ki, hogy a liturgiában közreműködjön a Kossuth téri szentmisén. A fiatal lelkipásztor – akinek a pappá szentelése idén nyáron lesz – a Beol.hu-nak arról nyilatkozott, hogy élete nagy eseményére készül.

– A hír egészen friss, még fel sem fogtam teljesen, hogy negyedmagammal diakónusként liturgikus feladatokat kapok a pápai misén. Egyházmegyénként egy-egy személyt jelöltek ki, és hatalmas élmény a számomra, hogy én lehetek majd karnyújtásnyira a Szentatyától és közreműködhetek a szentmisén annyi ember előtt – mondta el Tapodi Krisztián, aki február eleje óta szolgálja a csabai római katolikus híveket. Mások mellett az egyházhoz kötődő fiatalok pasztorálásában is szerepet vállal, vezetésével tíz fiatal szervezetten utazik el Budapestre, négy kísérővel.

Több mint tízezer fiatalt várnak a Papp László Sportarénába

– A Papp László Sportarénába 10-11 ezer fiatalt várnak és egy öt órán át tartó eseményre kerül majd sor, melynek részeként jelenik majd meg Ferenc pápa és szól a fiatalsághoz. Lesznek énekes fellépők, mások mellett fellép Rúzsa Magdi, Szandi, Dánielfi Gergő. Lesznek dicsőítések, bizonyságtételek, és elhangzik a pápalátogatásra írt himnusz is, amelyet a Szent Ignác című musicalből választottak ki és szeretnék minél szélesebb körben ismertté tenni. A programban ismereteim szerint felolvasnak majd Ferenc pápa „Christus Vivit!”, azaz „Krisztus él!” című enciklikájából és ennek a gondolatai köré épül az egész program, amely 14 órától 19 óráig tart majd. Az arénába csak meghívóval érkezőket engednek be, de környéken felállított kivetítőkön is követni lehet majd az eseményeket, továbbá a közmédia közvetíti a programokat – mondta el a diakónus.

Aki énekel, kétszeresen imádkozik

A tíz csabai fiatal közül, aki jelen lesz ezen a rendezvényen, három középiskolás cserkészlány nyilatkozott hírportálunknak.

Kiss Kamilla, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikumában tizedik osztályos. Élete kisgyermekkora óta összefonódott a római katolikus egyházzal.

– Számomra csodás látni és tudni, hogy van fiatalság az egyházban, mi is részesei vagyunk a világegyháznak, a hívek közösségének. Nagyon várom ezt a Papp László Sportarénabeli rendezvényt, már csak azért is, mert nagyon szeretek énekelni, és erre itt alkalmam lesz. Szokták mondani, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik, és szerintem ez nagyon igaz. Nekem jó érzés a tudata, hogy ismert művészek, mint Rúzsa Magdi vagy Szandi megélik és felvállalják a hitüket, tehetségükkel szolgálnak. Ezzel szerintem mintát is adnak sokaknak. Áldás számomra, hogy ott lehetek szombaton ezen az eseményen, katolikus fiatalok, köztük cserkészek közösségében és láthatom az egyházfőt, hallgathatom a fiataloknak szóló szavait. Biztos vagyok benne, hogy mindezekkel a hitem erősödni fog. Nekem a hitem nagyon fontos, úgy érzem, ha nem lennék keresztény, akkor nem az a személy lennék, aki vagyok és biztosan nem is érzeném jó magam a világban. Ferenc pápa szerintem arról fog beszélni nekünk, fiataloknak, hogy az egyház jövője bennünk van, és bízik bennünk. Ő egy nagyon jó fej pápa, aki oda megy a világban, ahol szeretettel fogadják, és mi magyarok nagyon szeretjük őt, ezért jön el ismét hozzánk annak ellenére, hogy csak nemrég jött ki a kórházból és elég idős is már.

Istennel kapcsolatban lenni különlegessé tesz minket

Földi Veronika 11. osztályos diáklány a Békéscsabai Szakképzési Centrum Közgazdasági Technikumában folytat tanulmányokat.

– Hogyan készülök a pápai látogatásra? Imádsággal készülök rá és bízom benne, hogy nagyszerű élménnyel leszek majd gazdagabb. Az egyház alkalmat teremt a számomra, hogy olyan személyekkel ismerkedjek meg és barátkozzak, akikkel egyébként nem lennénk egy körben, egy közösségben. Szerintem fontos az ilyen stabil alapokon álló, hitelvekre alapozott gondolkodás a fiatalok számára, mert egyébként a világ könnyen elsodorna. Nekem a hitem sokat hozzátesz ahhoz, aki most vagyok és remélem, hogy életem végéig hinni fogok. Láttam egyszer, még kisebb gyermekkoromban egy filmet II. János Pál pápáról, ami nagy hatást gyakorolt rám. Akkor megértettem, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy ki áll a katolikus egyház élén, milyen az ő személyisége, mit üzen a világnak. Hiszen a világban százmilliók figyelik a szavait, a tetteit. Úgy látom, hogy Ferenc pápa mostani magyarországi látogatásának a híre, az hogy kikkel, például szegényekkel, fogyatékkal élőkkel is találkozik, vagy éppen, hogy velünk, fiatalokkal szintén beszélgetni akar, szóval mindez olyanokhoz is eljut, akik nem vagy már nem hisznek, elvesztették a hitüket vagy közönyösek. De üzenheti a számukra, hogy Istennel kapcsolatban lenni különlegessé tesz minket. Bízom benne, hogy tud olyat mondani nekünk a Szentatya, amit majd mi is el tudunk mondani a kortársainknak, amivel valahogy áttörhetjük az érdektelenség falát és ők is döntést tudnak hozni a hitéletükről.

Fontos a Szentatyának, hogy fiatalok között legyen

Zsákai Tünde, az Andrássy Gimnázium és Kollégiumban 11. osztályos gimnazista, aki építészmérnöki pályára készül.

– Isten kegyelmének tartom, hogy egy ilyen nagyszabású, egyháztörténeti jelentőségű rendezvényen jelen lehetek a barátaimmal együtt. Nagyon fontosak számomra az egyházon belüli kapcsolatok és a közösségek. Ez sokkal több, mint mondjuk egy sportbarátság, ezt ápolni kell és életben tartani, ahogyan a hitet is gondozni kell imádsággal, bibliaolvasással, szentmisére járással. Ezen a sportarénabeli rendezvényen korábban nem ismert katolikus fiatalokkal ismerkedhetünk meg, kicsit kinyílik a számunkra a világ. Én egy cserkészekkel közös bringás rendezvényről érkezem majd az arénához, mert együtt fogunk biciklizni Budapest utcáin és ezzel hangolódunk rá. Kíváncsiság van bennem, hogy a Szentatya miért akar külön is találkozni a magyar katolikus fiatalokkal, és mit fog mondani nekünk. Nyilván fontos neki, hogy eljöjjön, és köztünk legyen. Kézzelfoghatóvá válik a személye a számunkra, és megszólít minket. Úgy gondolom, hogy ha csak egy ember is megtér majd a szavai nyomán, új irányba tereli a gondolkodását és az életét, akkor már megéri. Nagyon tetszik, hogy az egész pápai látogatásnak az a jelmondata, hogy „Krisztus a jövőnk”. Nagyon kifejező, ebben minden benne van.