Mint a projekttel kapcsolatos közleményből megtudtuk, a beruházással javítják a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességét és hatékonyságát, valamint fokozzák annak prevenciós funkcióit, illetve korszerűsítik a Körösladányban elérhető rendelő szolgáltatásait és infrastrukturális feltételeit. A konkrét fejlesztés során az egészségügyi alapellátást, a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátásokat, iskola egészségügyi szolgálatot, a védőnői szolgálatokat kiszolgáló épület infrastruktúra-fejlesztése és eszközbeszerzés a cél.

A beruházás során bővítik majd a meglévő épületet a védőnői szolgálatok helyigényének biztosítása miatt, jelenleg emellett a meglévő épületrészt is felölelő teljes energetikai korszerűsítés is megtörténik, hőszigetelésekkel, napelem elhelyezéssel. Az ingatlan kerítésének, udvarának korszerűsítése, a parkoló felújítása is megvalósul. Komplex, teljes körű akadálymentesítés ugyancsak történik. Az eszközbeszerzés keretében a védőnői szolgálatok tekintetében elavult mobil informatikai eszközállományt cserélik, valamint tervezik a méhnyakrákszűréshez szükséges, jelenleg hiányzó eszköz beszerzését.

Korábban lapunknak Kardos Károly polgármester elmondta, a körösladányi egészségházban a gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő mellett működik a védőnői szolgálat is. Ez utóbbi azonban nagyon kicsi és nem is mindenben megfelelő a szolgálat számára. Éppen ezért a mintegy 150 millió forintos támogatás segítségével az intézménnyel szomszédos telken egy új védőnői részleget alakítanak ki.