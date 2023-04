– Hogyan, mikor kezdtek pálinkafőzéssel foglalkozni?

Dézsi László: – A pálinkafőzés alapjait édesapámtól tanultam, majd nyolc-kilenc éve tagja lettem a Csabai Pálinka Klubnak. A Fabulya Attila által vezetett csapatban, nagyon sokat fejlődtem. Számos jó képességű pálinkakészítőt ismertem meg, egymástól is sokat tanulunk. Attila mellett rengeteget köszönhetek a feleségemnek, akinek kezdetben talán volt egy kis fenntartása, hiszen gondolhatta, hogy a klub elsősorban az ivásról szól. Erzsike azután eljött egy pálinkakóstolással és – bírálattal egybekötött rendezvényünkre, ahol neki is gyorsan átjött, hogy miről is szól a pálinka klub. Gyorsan kiderült az is, hogy remek érzéke, kiváló orra van, sokkal jobb, mint az enyém, így azóta együtt készítjük a párlatokat. Én felelek a főzésért, és az elválasztást már közösen végezzük. Közösen mossuk, magozzuk a gyümölcsöket, még a gyerekek is gyakran besegítenek. Az előkészítést követően 2019-ben vásárolt saját pálinkafőző berendezésünkkel, kisüsti eljárással, kétszeri lepárlással készítjük a párlatokat. Az elő- és utópárlatok leválasztásakor pedig előtérbe kerül feleségem kiváló érzéke. Kialakítottunk egy helyiséget is, ahol állandó 18-20 fokot tartunk, ott készülnek a cefrék, amelyek számára ez a megfelelő hőmérséklet.

Dézsi-Budai Erzsébet: – Éveken keresztül kevésbé sikerültek jól a pálinkáink, a szakmai rendezvényeken azután folyamatosan elsajátítottuk a szakmai trükköket, mire figyeljünk a készítés során. Megtanultuk, az sem mindegy, hogy mikor választjuk le a párlatokat, vannak gyümölcsök, amelyeknek az előpárlat közelében, valamelyiknek az utópárlat közelében vannak a megfelelő aromái. Fabulya Attila, akinek tényleg rengeteget köszönhetünk, viccesen gyakran megjegyzi, hogy mennyit léptünk előre, mióta én is segítek a férjemnek. Számunkra pedig a pálinkafőzés egy új családi programot is jelent, közös érdeklődést, közös időtöltést.

– Nem csak a császárkörte-párlatukkal, hanem több pálinkájukkal is remek eredményeket értek el. Miként kezdődtek a versenyek?

D. L.: – Egy nem túl jól sikerült rendezvény adott ehhez lendületet. Három órát utaztunk, hogy a rosszul szervezett programon részt vegyünk, akkor mondta,a feleségem, hogy vagy hagyjuk abba az egészet, vagy kezdjünk el komolyabban foglalkozni a párlatkészítéssel. Az első komoly sikerünket Perkátán arattuk, ahol starking almapálinkánkkal kategóriagyőztesek lettünk, és hasonló eredményt értünk Gyulán a császárkörte-, Szegeden a vilmos körte, Kaposváron a piros vilmos körte pálinkánkkal, Vecsésen a sajmeggyet díjazták. Azért fontos elmondani, hogy a Csabai Pálinka Klub tagjai általában jól szerepelnek az ilyen megmérettetéseken, ez nem csak a mi privilégiumunk.